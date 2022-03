Apple a dévoilé son nouvel iPhone SE, l’iPad Air 5 et bien d’autres nouveautés

La Keynote d’Apple a eu lieu hier. Comme prévu, de nombreuses nouveautés ont été présentées. On vous propose d’en faire le tour.

La famille des produits Apple s’agrandit. Après plusieurs semaines de rumeurs et d’attente, Apple a levé le voile sur le nouvel iPhone SE, l’iPad Air 5 ainsi que le Mac Station et un écran 5K

iPhone SE 2022 même design pour plus de puissance

Il conserve l’apparence de l’iPhone 8 avec la puce de l’iPhone 13. L’iPhone SE 2022, se veut toujours abordable comparé à ses grand frères. Tout d’abord ce modèle embarque la 5G grâce à la puce A15 Bionic. Concernant son écran, pas de nouveauté, avec encore un écran Rétina HD de 4,7 pouces avec le bouton Touch ID encore visible, comme pour son prédécesseur. Côté photo, pas de grande révolution, l’appareil aborde toujours un seul objectif. Grâce à la nouvelle puce, le rendu des photos sera tout de même plus qualitatif.

Afin de s’offrir le dernier iPhone SE il faudra débourser 529€ pour la version 64 Go et respectivement 579€ et 699€ pour les versions 128 Go et 256 Go. Disponible à partir du 18 mars, les précommandes ouvriront le 11 mars prochain.

Un nouvel iPad Air survitaminé

Comme pour l’iPhone SE, le nouvel Ipad Air 5 ne s’habille pas d’un nouveau design. Cependant on ne peut pas en dire autant côté performances. En effet cette nouvelle tablette proposée par Apple embarque la puce M1 et devient compatible avec la 5G. A noter que cette puce est celle intégré dans les MacBook Pro et Air ainsi que le dernier iPad Pro. On s’attend donc à 60% de performances en plus par rapport à la génération précédente.

Comme les anciens modèles, Touch ID est encore favorisé au détriment de Face ID. Pareil côté écran, Apple n’a visiblement pas voulu effectuer de changements, on retrouvera donc un écran Rétina de 10.9 pouces. Les amateurs de photos pourront noter l’ajout d’un objectif ultra grand angle de 12 Mpx à l’avant. Celui à l’arrière reste évidemment présent. Comme l’iPhone il sera disponible à partir du 18 mars avec les précommandes dès le 11 mars. Proposé en 64 Go et 256 Go ainsi qu’en Wi-Fi + 5G ou uniquement Wi-fi le prix variera entre 699€ et 1039 €.

Un croisement entre le Mac Mini et le Mac Pro

Apple a également présenté le Mac Studio durant sa Keynote. Un ordinateur fixe compact offrant la puissance des puces M1 Max. Une variante embarquant la nouvelle puce M1 Ultra fraîchement présentée sera également en vente. Avec des versions proposant jusqu’ 128 Go de mémoire unifiée ainsi qu’un stockage pouvant s’étendre jusqu’à 8 To. Apple annonce que ce nouvel ordinateur sera jusqu’à 80% plus rapide qu’un Mac Pro. Niveau connectique, il y à de quoi faire avec 4 ports USB-C Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port Ethernet 10 Gigabit, un port HDMI ainsi qu’une prise casque. On pourra également compter sur le Wi-fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Le mac Studio peut être précommandé dès maintenant. Il faudra mettre la main à la poche pour s’en offrir un puisque le prix de la version de base est de 2 299 € et pourra frôler les 10 000 € pour la version incluant les plus grosses performances et les logiciels phare du fabricant.

Un écran 5K abordable

Pour finir, la firme de Cupertino a présenté Studio Display un écran 5K 27 pouces avec un prix nettement moins cher que le Pro Display XDR. Cet écran accompagnera parfaitement le nouveau Mac Studio. Doté d’une caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et un champ de vision de 122°, ainsi que de six haut-parleurs il propose également un port UBC-C Thunderbolt 3 et trois ports USB-C.

Disponible dès aujourd’hui en précommande et disponible dès le 18 mars, le prix sera de 1749€ pour la version en verre standard et 1999€ pour la version verre nano-texturé. Pour le support, trois options vous serons proposé avec un prix pouvant varier de 1749€ à 2459€.