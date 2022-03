Orange propose désormais à ses salariés de prendre un “congé de respiration”

Faire une pause durant un trimestre ou même pendant un an, et voir autre chose, Orange innove socialement. Certains de ses salariés pourront prendre à l’avenir un congé très particulier, pour souffler en milieu de carrière et revenir plus frais que jamais.

A l’heure où les carrières sont souvent longues chez Orange, 20 ans ou parfois plus de 30 ans, le groupe va permettre à ses salariés ayant au minimum dix ans d’ancienneté de prendre un “congé de respiration” de 3 à 12 mois.

Fruit d’un accord entre l’opérateur et les syndicats, ce dispositif ne consiste pas à prendre un congé sabbatique. Les 250 salariés concernés la première année puis ensuite les 1000 autres tous les ans, toucheront 70% de leur rémunération. Ces derniers auront le choix d’utiliser ce temps là “pour des projets de mécénat, soit des projets universitaires, soit des projets d’éducation mais en étant coach ou professeur, soit des projets d’accompagnement de start-up ou de PME”, a indiqué le 7 mars Gervais Pelissier, directeur people & transformation d’Orange dans “C’est mon boulot” sur franceinfo.

L’objectif annoncé est de permettre une coupure à certains salariés, qui arrivés à un stade dans leur carrière, ont possiblement envie d’aller voici ce qui se passe ailleurs. C’est surtout selon Orange, une solution pour remotiver certains cadres, agents de maîtrise et employés. Une cinquantaine de dossiers sont aujourd’hui examinés.