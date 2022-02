myCanal lance une nouvelle mise à jour sur Android

Les programmes en Live sont à présent accessibles directement sur la page d’accueil de l’application myCanal.

Après avoir lancé début février à la fois sur iOS et Android le HDR Dolby Vision et la 4K sur la chaîne “Evènement 4K”, myCanal déploie une nouvelle mise à jour 5.7.1 sur tous les supports de l’OS de Google. Seule nouveauté, “les programmes live sont arrivés sur votre télévision directement sur l’accueil de votre application myCanal”. Dans le même temps, le player a été amélioré mettant fin à plusieurs bugs rencontrés par les utilisateurs.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.