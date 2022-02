Free Mobile : deux smartphones 5G à 9,99 euros par mois, voici lequel vous devriez choisir

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 9,99 euros par mois, les Oppo A94 5G et Samsung Galaxy A32 5G. Quel est le plus intéressant ?



Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Le but ? Vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A32 5G et Oppo A94 5G, affichés à 9,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Vous pouvez également les obtenir pour 329 et 359 euros au comptant.

L’écran : Oppo



Les Oppo A94 5G et Samsung Galaxy A32 5G proposent une diagonale aux alentours des 6,5 pouces. L’Oppo profite toutefois d’un écran plus moderne avec sa définition Full HD+ et son poinçon pour accueillir la caméra frontale. Et ce, avec la technologie AMOLED pour de plus belles couleurs et des noirs plus profonds. Une manche remportée assez facilement.

Notre classement :

Oppo A94 5G (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+ et poinçon excentré) Samsung Galaxy A32 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo

Processeur plus véloce pour les grosses tâches et mémoire vive plus importante pour davantage de souplesse en multitâche, l’Oppo A94 5G en a tout simplement plus sous le pied.

Notre classement :

Oppo A94 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset MediaTek Dimensity 800U, RAM 8 Go) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Dimensity 720, RAM 4 Go)

La photo : ex æquo



Les deux smartphones ne sont pas très éloignés pour la partie photo. Ils offrent le capteur principal de 48 Mégapixels et le capteur ultra grand-angle 8 Mégapixels. Pour le reste, il s’agit de capteurs 2 ou 5 Mégapixels essentiellement là pour gonfler la fiche technique. L’Oppo A94 5G propose plus en selfies, sans creuser l’écart. Le Samsung A32 5G propose un peu mieux en macro, mais n’annonce rien d’exceptionnel non plus.

Notre classement :

Oppo A94 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et charge : ex æquo

L’Oppo A94 5G promet des temps de charge moins longs avec sa charge deux fois plus puissante. Le Samsung a pour lui une batterie de plus grosse capacité pour tenir un peu plus la distance.

Notre classement :

Oppo A94 5G (batterie 4 310 mAh, charge 30 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo A94 5G



L’Oppo A94 5G, dont vous pouvez d’ailleurs retrouver le test complet réalisé par Univers Freebox, profite d’un écran plus moderne, de meilleures performances et d’une charge plus puissante. Sa batterie permettra de franchir tranquillement la partie et la partie photo d’offrir un peu de polyvalence (sans toutefois promettre des étincelles).