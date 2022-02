Red by SFR dégaine deux séries limitées 100 et 200 Go à petit prix, avec une possibilité de 5G

Red by SFR commercialise pendant quelques jours deux forfaits mobiles 5G sans engagement à moins de 20 euros.

Un nouveau Big Red jusqu’au 18 février 2022. La marque low cost de l’opérateur au carré rouge lance en effet trois séries limitées. Elles prennent la forme de forfaits mobiles 5, 100 et 200 Go sans engagement à 5, 10 et 12 euros par mois. Les deux plus gros existent par ailleurs en version 5G à 15 et 17 euros par mois.

Ces forfaits Red by SFR incluent les appels, SMS et MMS illimités, 5, 100 ou 200 Go de data depuis la France métropolitaine et 6, 14 ou 17 Go de data depuis l’Union européenne et les DOM. Pour les voyageurs, une option à 5 euros par mois porte l’enveloppe data depuis l’étranger à 20 Go et ajoute l’Amérique du nord (États-Unis/Canada) dans les destinations.

À noter que la conservation du numéro est disponible et que la carte SIM triple découpe à payer au moment de la commande coûte 10 euros. L’eSIM est également proposée pour 10 euros.