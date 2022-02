Nouveau Deal chez Red by SFR, un smartphone 5G Xiaomi offert

La marque Red by SFR revient avec un Deal donnant droit à un smartphone offert. Elle propose cette fois-ci un modèle Xiaomi compatible 5G.

Red by SFR lance un nouveau Deal. Jusqu’au 14 février 2022, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge commercialise un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data depuis la France métropolitaine et 15 Go en roaming depuis l’Union européenne et les DOM. Il coûte 15 euros dans sa version 4G et 20 euros dans sa version 5G. La carte SIM coûte 1 euro.

En contrepartie d’un engagement de 24 mois, Red by SFR offre un smartphone. ll s’agit du modèle Xiaomi Redmi Note 10 5G d’une valeur indicative de 269 euros, dont Univers Freebox vous avait d’ailleurs proposé un test complet. Celui-ci a notamment comme atouts sa compatibilité réseau 5G, son écran FHD+ 90 Hz, un stockage interne extensible, une connectique mini-jack et sa batterie 5 000 mAh pour une solide autonomie.