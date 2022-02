Freebox Pop et mini 4K : l’application Vevo débarque sur Android TV, découvrez son interface et ses contenus

Abonnés Freebox Pop ou Freebox mini 4K ayant un penchant mélomane, vous voilà servis. L’application Vevo est à présent accessible sur le Play Store des appareils Android TV. Petit tour du propriétaire.

Permettant le visionnage légal de clips musicaux en haute définition, le service Vevo est arrivé en début d’année sur les équipements Android TV sous la forme d’une application. Cette appli est ainsi accessible sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous propose aujourd’hui d’en découvrir l’interface et les contenus.

Télécharger l’application Vevo sur le player Freebox

Il va tout d’abord falloir télécharger l’application Vevo, dont la version 1.0 a été publiée le 10 janvier 2022. Le téléchargement pèse d’ailleurs 3,33 Mo.

Au premier lancement, il vous faudra valider les conditions d’utilisation des données.

Une interface en trois sections

L’interface de l’application Vivo se compose de trois sections. Des sections “Live” et “Browse”, accessibles grâce à des boutons en haut à gauche, permettent d’accéder à du contenu éditorialisé.

Dans le premier cas, il s’agit de canaux diffusés en direct : Vevo Pop France, Vevo Pop et Vevo hip-hop & r&b.

Dans le second, il s’agit d’un gros carrousel suivi de différents bandeaux de recommandations (nouveautés, tendances, humeurs, France, international, Hip-Hop, Latin, etc.).

La troisième section correspond au moteur de recherche interne pour s’y retrouver parmi les plus de 500 000 vidéos. Il est utilisable avec le clavier virtuel et la télécommande Freebox ou avec le clavier physique branché en USB sur le player. Pas de recherche vocale en revanche. À noter d’ailleurs la présence de suggestions (artistes populaires, vidéos populaires ou playlists populaires).

Durant le visionnage de la vidéo, il possible d’afficher le nom et l’interprète, de mettre en pause et d’avoir une idée de la progression dans le contenu. Des vignettes permettent également d’accéder à des contenus recommandés.

La possibilité de bloquer certains contenus

En cliquant sur la roue dentée en haut à droite, vous trouverez des paramètres. Il y a notamment la possibilité de bloquer les contenus explicites, c’est-à-dire potentiellement offensants ou inappropriés pour les mineurs.

VERDICT

L’interface facile à prendre en main, la richesse des contenus, l’effort d’éditorialisation et la bonne qualité de diffusion permettent à l’application Vevo d’offrir une excellente expérience. Bref, une application à installer sans hésiter. S’agissant d’une première version, gageons que certaines lacunes comme l’absence de traduction française ou de recherche vocale soient rectifiées.