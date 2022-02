Auchan Telecom dégaine une série limitée 20 Go à petit prix

Un forfait mobile 20 Go à tout petit prix pendant un an, voilà ce que propose Auchan Telecom.

Jusqu’au 15 février 2022, Auchan Telecom commercialise un forfait mobile en série limitée à 4,99 euros par mois. Sans engagement de durée, celui-ci comprend les appels, SMS et MMS illimités, 20 Go de data depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 7 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM.

Contrairement à deux autres séries limitées 30 et 50 Go que propose également la marque en ce moment, le tarif promotionnel de celle-ci est valable seulement pendant 12 mois. Au-delà de la première année, il passe en effet à 9,99 euros par mois. Facturée au moment de la commande, la carte SIM triple découple revient quant à elle à 10 euros.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.