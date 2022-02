RNC Mobile : l’application pour tout savoir sur le réseau Free Mobile et tester sa vitesse, se met à jour

Avis aux chasseurs d’antennes Free Mobile, l’application Android RNC Mobile reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour, et permet de savoir si vous êtes vraiment connectés en 5G ou pas en dépit du logo, souvent trompeur.

Disponible uniquement sur Android, l’application RNC Mobile permet aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage sur les antennes utilisées et d’alimenter la base de données en partant à la chasse aux antennes de l’opérateur, mais également d’effectuer des tests de débits ou d’accéder à une cartographie active. Après l’ajout du support LTE 2100 MHz en septembre dernier, et plusieurs corrections en novembre, la team déploie aujourd’hui une nouvelle version mettant fin à un bug sur l’attribution des sites et améliorant surtout la détection de la 5G NSA. La cinquième génération de téléphonie mobile est dorénavant affichée comme active sur l’application lorsqu’elle est vraiment connectée. Une manière de faire le distinguo là où bien souvent la 5G s’affiche sur les écrans de mobiles lorsque l’abonné surfe en full 4G.

“Le logo 5G sur votre smartphone est affiché soit quand le terminal utilise la 5G ou quand le site radio sur lequel il est connecté donne l’information de la disponibilité de la technologie sans préjuger si la couverture 5G existe ou pas“, nous explique à ce propos Vache GTI, membre d’RNC Mobile.

Pour les utilisateurs rencontrant des soucis rencontrés sous Android 12 en 5G, le développeur de l’app, tient enfin à les rassurer : un correctif de la “lib nmcore” est attendu pour corriger cela.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, dans toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendant et montant de ces records, et bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. De quoi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte.