Smartphones : Realme met le paquet sur la photo, Samsung dévoile bientôt son haut de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : de nouvelles séries en approche chez Realme et Samsung.

Realme tease la présentation, le 16 février prochain, de nouveaux smartphones. “Découvre le premier smartphone caméléon d’Europe au design changeant. Une nouvelle manière de lier la technologie et l’esthétique. La série Realme 9 Pro peut changer de couleur à la lumière”, annonce ainsi la marque chinoise. Elle souligne par ailleurs la présence du capteur Sony IMX766 de 50 Mégapixels, en guise de capteur photo principal sur un Realme 9 Pro+

Nous apportons un module de caméra de pointe au #realme 9 Pro+. 🙌

Le nouveau capteur OIS IMX766 améliore la sensibilité à la lumière, les performances nocturnes et la capture des couleurs pour des prises de vues magiques, à chaque fois ! 💫#CapturetheLight #realme9ProSeries pic.twitter.com/JjyrbiuI2V — realme France (@realme_France) February 3, 2022

Alors que la famille Galaxy S22 de Samsung doit être dévoilée la semaine prochaine, lors d’un événement Unpacked organisé le 9 février, des visuels marketing montrant les différents modèles circulent grâce au serial leaker Evan Blass. On y voit notamment l’écran avec poinçon centré pour la caméra avant, le dos avec entre trois et quatre capteurs photo selon le modèle et le stylet S Pen dont profitera la déclinaison Ultra. Les attentes portent sur des écrans AMOED 120 Hz avec une diagonale comprise entre 6,1 et 6,8 pouces. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ auraient un triple capteur 50 + 12 + 12 Mégapixels, tandis que le Galaxy S22 Ultra profiterait d’un quadruple capteur 108 + 12 + 10 + 10 Mégapixels. Le Galaxy S22 se contenterait d’une charge filaire en 25 Watts, quand les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra supporteraient la charge filaire avec une puissance de 45 Watts. Pas de chargeur dans la boîte toutefois. Côté processeur, la firme sud-coréenne proposerait son Exynos 2200 gravé en 4 nanomètres.

Toujours concernant l’actualité autour des smartphones, rappelons que Crosscall compte produire ses modèles robustes en France et que BlackBerry a vendu le reste de son activité mobile.