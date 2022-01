Smartphones : Xiaomi lance ses nouveaux Redmi, Samsung fixe le prochain rendez-vous Unpacked

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : le lancement à l’international des nouveaux modèles abordables de la marque Redmi, la tenue prochaine d’un événement Samsung et le déploiement d’une mise à jour de sécurité à installer pour les propriétaires d’iPhone.

Cette semaine, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones à l’international. Cependant, aucun prix en euros n’a été révélé pour le moment. Ils devraient l’être dans le courant des prochaines semaines. Il y a tout d’abord les Redmi 11 et Redmi 11S. Le Redmi 11 s’équipe d’un chipset Qualcomm Snapdragon 680, d’un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ 90 Hz, d’un capteur photo principal 50 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh rechargeable en 33 Watts. Le Redmi 11 fait passer au chipset MediaTek Helio G96 et à un capteur photo 108 Mégapixels.

Viennent ensuite les Redmi Note 11 Pro et Redmi 11 Pro 5G. Ils embarquent une batterie 5 000 mAh et profitent d’une charge filaire en 67 Watts. Le constructeur les a équipés d’un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz et d’un capteur photo 108 Mégapixels. Le modèle 4G s’oriente vers le chipset MediaTek Helio G96 et le modèle 5G vers le chipset Qualcomm Snapdragon 695.

Quant à Samsung, il tease autour d’un événement Galaxy Unpacked programmé pour le 9 février, avec la promesse de “repousser les limites de la photo et de la vidéo”. Le constructeur sud-coréen promet aussi de faire de l’extraordinaire “la référence”. La vidéo le confirme : il sera question de smartphone.



Enfin, Apple déploie actuellement une mise à jour estampillée 15.3 pour le système d’exploitation iOS des iPhone. Recommandée à tous les utilisateurs, celle-ci apporte des corrections et améliorées liées à la sécurité. Elle pèse plusieurs centaines de mégaoctets.