Free lance un nouveau jeu concours

Free et Eurosport vous proposent de vivre pleinement le quart de finale de Coupe de France.

Avis aux amateurs de ballon rond, fans de l’Olympique de Marseille ou de l’OGC Nice, Free a lancé un concours sur son compte twitter pour vous faire vivre le championnat au coeur de l’action, en partenariat avec la chaîne Eurosport, incluse dans le bouquet TV by Canal pour les abonnés Freebox Révolution et Delta. Cinq lots de deux places pour le match se déroulant le 9 février sont ainsi miss en jeu pour la rencontre se déroulant le 9 février.

Pour y participer, il faudra suivre les comptes de Free et d’Eurosport sur Twitter, mais également retweeter la publication ci-dessous. L’opérateur procèdera alors à un tirage au sort le 7 février prochain pour désigner les gagnants. A vous de jouer, et bonne chance !

RT & follow les comptes @free et @eurosport_fr pour tenter de gagner 5×2 places pour le match @OGCN X @OM_Officiel le 9 février, comptant pour les 1/4 de finale de la @coupedefrance. ⚽️🎁

TAS lundi 7 février.🍀

Offert par Eurosport, diffuseur officiel, et Free avec TV by Canal. pic.twitter.com/HQoqIdQcLB

