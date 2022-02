TTFB : ça bouge pour beaucoup d’abonnés Free, passer à trois opérateurs, bonne ou mauvaise idée ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité

.Pour cette nouvelle émission, nous retrouvons nos rubriques habituelles, et ce soir il y a quelques infos : une chaîne locale revient pour les Vosgiens, des changements de noms pour des chaînes. Les chauffeurs Uber dans les armoires fibre, non merci ! Bouygues Telecom répare vos smartphones et ça c’est bien. On terminera par notre Free Fight : pour ou contre un passage à trois opérateurs ? Si oui qui doit se faire manger ?