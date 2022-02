Cybersécurité : 61 milliards d’attaques bloquées par Microsoft en 2021

Le web regorge de personnes malveillantes cherchant à nuire à travers divers dispositifs. Microsoft révèle avoir bloqué 61 milliards de cyberattaques l’année dernière.

Près de 35,7 milliards de tentatives de phishing par e-mail bloquées et 25.6 milliards d’attaques repoussées à l’encontre de l’OS de Microsoft dans le cloud, tel est le bilan de la firme de Redmond pour l’année 2021.

Les attaques se multiplient et se diversifient, avec des moyens toujours plus inventifs. Dans cette optique, Microsoft annonce par ailleurs plancher sur un nouvel outil pour ses utilisateurs : Cyber Signals.

Le but est avant tout d’informer, de manière trimestrielle, les utilisateurs de l’état de la cybersécurité, des mesures prises par Mircrosoft, mais également des dernières menaces principales identifiées. Il veut également mieux promouvoir les stratégies pour lutter contre ces attaques, notamment sur la manière de les décrypter et les reconnaître. La firme rappelle également que 24 000 milliards de signaux d’alertes sont analysés et 140 groupes de pirates font l’objet de surveillances. Il faudra être prudent lors de vos navigations.

Source : Microsoft via Clubic