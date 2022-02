Meta tire un trait sur Libra son projet de cryptomonnaie

La technologie de monnaie virtuelle créée par l’association Diem va être rachetée par la banque Silvergate.

Clap de fin concernant la cryptomonnaie pour Meta. En effet, l’association Diem a été conçue afin de s’occuper d’un projet de cryptomonnaie pour la firme. Faute de succès, celle-ci va vendre ses actifs à la banque Silvergate qui souhaite récupérer cette technologie de monnaie virtuelle.

L’aventure de Facebook qui a débuté 2019 dans le secteur de la cryptomonnaie s’arrête donc ici. La monnaie virtuelle de Meta devait s’appeler Libra et devait servir à faire des échanges ou des achats en ligne. Libra devait être un stablecoin basé sur une blockchain.

Le projet ayant perdu de son ampleur, il a été relocalisé aux Etats-Unis et renommé Diem. Cette cryptomonnaie étant issue directement d’un des GAFAM, cela n’a pas suffi à convaincre les autres régulateurs.

Dans le communiqué de presse, on peut lire : « Bien que nous ayons récolté des commentaires positifs sur la conception de notre réseau de paiement, il est néanmoins ressorti clairement de notre dialogue avec les régulateurs fédéraux que le projet ne pouvait pas aller de l’avant ».

Ainsi, Diem va liquider ses actions et la banque Silvergate va les racheter. Elle va obtenir la propriété intellectuelle et la technologie de monnaie virtuelle avec pour ambition de finaliser le projet. Le fait que cette monnaie n’appartienne plus à un membre des GAFAM lui sera probablement bénéfique.