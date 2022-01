Caster facilement tous vos médias sur votre Freebox : toujours plus d’améliorations pour BubbleUPnP

L’application BubbleUPnP permettant d’envoyer des contenus de tout type depuis votre smartphone Android vers votre Freebox vient de recevoir une nouvelle mise à jour avec plusieurs améliorations et de nombreuses corrections.

BubbleUPnP continue de s’améliorer sur Android. Dans une version estampillée 3.6, les développeurs annoncent l’ajout de la prise en charge SMB pour la navigation et la lecture de médias à partir de partages Windows, macOS, serveurs Samba etc.

L’extension du protocole HTTP qui permet aux utilisateurs de gérer des fichiers stockés sur des serveurs distants, WebDA, est aussi dorénavant gérée pour la navigation et la lecture de médias à partir de Nextcloud, ownCloud. L’application améliore aussi l’extraction des vignettes vidéo à tous les niveaux. Des corrections ont également été apportées comme le passage des sous-titres à VLC ne fonctionnant pas sur Android 11+ lors de la lecture d’une vidéo pour une lecture locale.

L’échec du partage vers BubbleUPnP à partir d’applications tierces (navigateurs Web en particulier) des fichiers multimédias stockés dans le dossier de téléchargement, est désormais de l’histoire ancienne. Le démarrage de la lecture locale de morceaux de musique à partir de OneDrive sur certains appareils Xiaomi, prend désormais beaucoup moins de temps. Fini aussi le problème rencontré lors de l’association manuelle d’un fichier SRT (local ou opensubtitles) à une vidéo lorsqu’un fichier de sous-titres était déjà présent dans le même dossier que la vidéo, avec le même nom de fichier. La lecture des pistes TIDAL sur PlayStation 4 a été également optimisée.

Pour rappel, l’application ne supporte plus Google Photos, il n’est plus possible de diffuser vos photos depuis le service de stockage de Google.

BubbleUPnP vous permet d’accéder à vos médias depuis de nombreuses sources et de les envoyer sur votre téléviseur via votre Freebox. Vous pouvez ainsi diffuser :

les serveurs de médias UPnP/DLNA

les médias stockés sur votre appareil Android

les fournisseurs populaires de stockage dans le cloud

les médias des autres applications en utilisant Partager/Envoyer comme les navigateurs web, YouTube, les gestionnaires de fichiers…

Comment utiliser BubbleUPnP ?

1- Téléchargez BubbleUPnP, disponible gratuitement sur le Play Store

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icône Chromecast et sélectionnez “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionner un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les applications proposant la fonction “Partager”.

4- Touchez “Partage” et, dans la liste des applications qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé. La vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.