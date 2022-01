Free Mobile : un nouveau cadeau pour l’achat d’un smartphone 5G de la boutique

Peut-être l’occasion de se faire doublement plaisir. L’achat de l’un des smartphones récemment ajoutés à la boutique Free Mobile donne en effet droit à un cadeau.



Pour tout d’achat du smartphone Honor 50 dans la boutique Free Mobile entre les 12 janvier et 20 février 2022, un bracelet connecté Honor Band 6 d’une valeur de 49 euros est offert. La réception du cadeau se fera dans les 2 à 4 semaines après validation du dossier à renvoyer après l’achat. La marche à suivre est d’ailleurs détaillée dans ce document PDF.

Le Honor 50 coûte 549 euros au comptant ou 16,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Pour vous faire une idée plus précise, ce smartphone de gros milieu de gamme (Snapdragon 778G, OLED 120 Hz, 108 Mégapixels et charge 66 Watts) a été récemment testé par Univers Freebox. La rédaction vous a aussi proposé le test du Honor 50 Lite, sa version allégée également concernée par cette offre (mais non disponible chez Free).