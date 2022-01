Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles 5G à environ 550 euros, lequel choisir ?

Si vous avez un budget d’environ 550 euros pour un smartphone 5G en passant par Free Mobile, deux modèles sont disponibles. Lequel se présente comme le meilleur choix ?



Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à faire le meilleur choix. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Xiaomi Mi 11i 5G à 539 euros et Honor 50 à 549 euros, que nous avons d’ailleurs testés. On peut également les obtenir via l’offre Free Flex pour 15,99 et 16,99 euros par mois respectivement.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones profitent des belles couleurs et des noirs profonds de l’OLED, mais également du taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour la fluidité. Les diagonales sont assez proches.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11i 5G (AMOLED, 6,67 pouces, FHD+, 120 Hz, poinçon centré) Honor 50 (OLED, 6,57 pouces, OLED, FHD+, 120 Hz et poinçon centré)

Performances : Xiaomi



Si le Honor 50 profite d’une plate-forme performante, le Xiaomi Mi 11i 5G assure davantage de performances sur le long terme grâce à une plate-forme plus haut de gamme.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11i 5G (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM) Honor 50 (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778, mémoire vive 6 Go)

La photo : ex æquo

L’un en propose un peu plus en macro, l’autre un peu plus en selfies. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones annoncent des performances photo plus que satisfaisantes pour le plus grand nombre.

Notre classement :

Honor 50 (108/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11i 5G (108/8/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Honor



Les capacités de batterie sont assez proches, mais la puissance de charge du Honor 50 deux fois plus élevée, pour un temps de charge bien plus confortable. Le Xiaomi Mi 11i 5G ne démérite pas pour autant, proposant un temps de charge convenable.

Notre classement :

Honor 50 (batterie 4 300 mAh, charge 66 Watts) Xiaomi Mi 11i 5G (batterie 4 520 et charge 33 Watts)

VERDICT :

Les deux smartphones ont un bel écran, une partie photo intéressante et la 5G. L’un, le Honor 50, promet plus de confort au moment de faire le plein et l’autre, le Xiaomi Mi 11i 5G, plus de performances sur le long terme. C’est donc vers le second que notre choix se porterait. D’autant plus qu’il bénéficie du double haut-parleur stéréo sur un appareil clairement taillé pour le multimédia.