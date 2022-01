Pas d’effet “Waouh” pour l’anniversaire de Free Mobile, la surveillance des réseaux télécoms est-elle une priorité ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free booste son forfait pour ses 10 ans, des réactions en demi-teinte

A l’occasion de l’anniversaire de ses 10 ans, Free Mobile gâte ses anciens et nouveaux abonnés en boostant une fois de plus son forfait à 19,99€/mois face à une concurrence agressive. L’offre historique de l’opérateur a ainsi vu son enveloppe passer à 210 Go/mois, sans changement de prix ni augmentation pour les anciens abonnés… Une initiative certes appréciée, mais que quelques abonnés questionnent quant à l’utilité d’une telle quantité de données.

Certains cependant s’attendaient à un anniversaire un peu plus explosif, notamment via un enrichissement du forfait à 2€. Si le forfait série Free est passé à une nouvelle formule plutôt alléchante, quelques Freenautes restent cependant sur leur faim…

L’itinérance Orange en fin de vie, les abonnés attendent la fin de l’année

Le début de l’année a marqué la fin d’un service pourtant bien apprécié des abonnés devant encore se débattre avec l’itinérance Orange. Face aux contraintes et problématiques du magasin d’application d’Apple, le développeur de FMobile jette l’éponge, en supprimant son application. Une triste nouvelle qui a cependant rappelé à certains que l’itinérance Orange est encore active, jusqu’à la fin de l’année 2022. Si dorénavant moins de 1% des abonnés sont concernés par les débits très réduits de cette dernière, certains attendent tout de même avec impatience de pouvoir s’en débarrasser.

La lutte contre la cybercriminalité, pas une affaire à prendre à la légère !

Après une opposition de la part d’opérateurs associatifs et d’associations, la mise en place de sondes de l’Anssi placées chez les opérateurs dans le but de détecter les cyberattaques a été validée par la justice. Ces dernières visent notamment à permettre la surveillance des réseaux afin de détecter toute menace potentielle, et si certains n’y voient pas d’utilité, d’autres au contraire se rappellent de certaines crises prouvant la nécessiter de s’y intéresser.

Molotov perd ses bras de fer judiciaires… et son intérêt ?

Un nouveau revers pour la plateforme, après avoir été condamné pour la diffusion des chaînes du groupe M6, c’est au tour de TF1 de l’emporter devant les juges. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné vendredi 7 janvier la plateforme à payer 8,5 millions d’euros à TF1 pour “contrefaçon“, soit la moitié de la somme réclamée initialement par le groupe. A cette lourde sanction s’ajoute également une interdiction de diffuser des chaînes détenues par la filiale de Bouygues sous 15 jours, avec le risque pour Molotov de payer 75 000€ d’amende par jour de retard. Une décision qui n’est pas au goût de tout le monde, puisque certains utilisateurs devront probablement opter pour la formule payante pour profiter de leurs chaînes favorites sur la plateforme… ou en changer.



Certains aimeraient voir débarquer une offre plus variée chez Canal+

Le troisième pilier de la nouvelle offre de Canal+ sera lancé en février. Si la chaîne cryptée a lancé deux nouvelles chaînes en 2021, Canal+ Docs et Canal+ Kids qui a remplacé Canal+ Family, elle ne compte pas s’arrêter là avec la création de Canal+ Grand écran, dédié aux “films qu’il faut avoir vu”. Si la chaîne sera sans doute appréciée des cinéphiles, certains abonnés Canal+ aimeraient voir plus de diversité dans l’offre de la chaîne cryptée. Si c’est votre cas, rappelons que Canal+ lance régulièrement de nouvelles chaînes “digitales”, dédiées à une thématique bien précise.