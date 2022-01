Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à environ 200 euros, lequel devriez-vous choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A16S et TCL 20 R 5G, affichés à 189 et 199 euros au comptant. On peut aussi les obtenir à travers l’offre Free Flex à 4,99 et 5,99 euros par mois.

L’écran : TCL



Les deux smartphones offrent une dalle IPS, une diagonale d’environ 6,5 pouces et une définition HD+, tout en optant pour l’encoche goutte d’eau afin d’accueillir la caméra avant. Le TCL 20 R 5G ajoute toutefois le taux de rafraîchissement 90 Hz apportant de la fluidité.

Notre classement :

TCL 20 R 5G (IPS, 6,52 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau) Oppo A16S (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : TCL



Si on n’attend pas un écart significatif en termes de performances au quotidien, le TCL 20 R 5G profite de la compatibilité réseau 5G. C’est d’ailleurs le smartphone 5G le moins cher de la boutique en ce moment.

Notre classement :

TCL 20 R 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A16S (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio G35 et mémoire vive 4 Go)

La photo : ex æquo



Les deux smartphones proposent la même configuration photo, avec un capteur principal 13 Mégapixels associé à deux capteurs 2 Mégapixels pour la macro et le mode portrait. Les selfies sont confiés à un capteur avant 8 Mégapixels. Bref, de rien de folichon à attendre.

Notre classement :

TCL 20 R 5G (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A16S (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo



Les deux smartphones profitent d’une charge filaire en 10 Watts, mais l’Oppo A16s embarque une batterie de plus grosse capacité pour se diriger tranquillement vers les deux jours d’autonomie.

Notre classement :

Oppo A16S (batterie 5 000 mAh ; charge 10 Watts) TCL 20 R 5G (batterie 4 500 mAh ; charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le TCL 20 R 5G profite d’un écran plus moderne et d’une compatibilité réseau 5G, absente chez le rival. Deux aspects méritant bien les 10 euros supplémentaires. Il n’a pas la batterie la plus imposante, mais une capacité laissant tout de même entrevoir une autonomie confortable. Pour lui, comme pour son rival, il ne faudra pas se montrer trop exigeant concernant les photos. Ce sera de la photo d’appoint, rien de plus.