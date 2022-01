Test du Oppo Reno6 disponible chez Free Mobile : il a certaines qualités, mais pas toutes

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du Oppo Reno6 5G, un smartphone misant sur un design fin et léger, avec une configuration de gros milieu de gamme. La copie n’est pas parfaite, mais assez intéressante.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Oppo Reno6 5G qui s’affiche à 499 euros dans la boutique Free Mobile.

Fiche technique du Oppo Reno6 5G :

Processeur : octa-core jusqu’à 2,4 GHz (chipset MediaTek Dimensity 900)

Mémoire vive : 8 Go de RAM en LPDDR4x

Écran : dalle AMOLED 6,43 pouces

avec une définition 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile 180 Hz

Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure

Stockage : 128 Go (non extensible par carte MicroSD)

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM (dans un tiroir de la tranche inférieure)

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66

Compatibilité 5G : support des bandes n1/n3/n5/n8/n20/n28/n7/n38/n40/n41/n66/n77/n78

Triple capteur photo au dos :

64 + 8 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle + macro)

Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels dans un poinçon excentré

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6

Connectivité Bluetooth : version 5.2

NFC : oui

Batterie : 4 300 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (chargeur 65 Watts fourni)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ColorOS 11.3

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale

ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : novembre 2021

Dimensions : 156,8 x 72,1 x 7,59 millimètres

Poids : 182 grammes

DAS tête : 0,957 W/kg



DAS tronc : 1,175 W/kg

DAS membres : 2,776 W/kg

Un smartphone fin et léger

Lorsqu’on le prend pour la première fois en main, l’Oppo Reno6 5G se distingue par sa finesse et sa légèreté, mais également par sa coque glissante. Une vraie savonnette. Autant dire que la coque de protection transparente ne sera pas de trop, quitte à gagner un peu en poids et en épaisseur.

Entre les mains et visuellement, l’Oppo Reno6 5G renvoie en tout cas une impression de finition qualitative, tant dans les matériaux que dans l’assemblage. Sur ce point-là, il n’a rien à envier à certains smartphones flirtant avec les 1 000 euros.

Chose que nous avons appréciée au quotidien, mais aussi au moment de réaliser les photos d’illustration : le dos qui n’accroche pas les traces de doigts.

Toujours en parlant du dos, le bloc photo profite d’une bonne intégration, évitant ainsi de gêner le doigt lors de la tenue en mode paysage ou de rendre trop bancal le smartphone posé sur le dos. Cette mini-protubérance se fait même totalement oublier une fois la coque de protection installée.

Écran AMOLED 90 Hz, pas de double haut-parleur stéréo

L’écran du Oppo Reno6 répond plutôt bien loti aux standards actuels. On a en effet les belles couleurs et les noirs profonds de l’AMOLED, le taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz, le poinçon pour la caméra frontale et la définition Full HD+. La dalle est également assez lumineuse et offre des angles de vision confortables. Depuis les paramètres, on pourra ajuster le mode de couleur et la fréquence d’actualisation de l’écran. On aura également accès à un mode sombre, à un taux chaud pour la lecture (confort des yeux) et à la possibilité de masquer logiciellement le poinçon grâce à une bordure noire simulée.

Côté son, l’Oppo Reno6 5G fait l’impasse sur la connectique mini-jack, ce qui n’a rien de surprenant au regard de la volonté de l’industrie à son sujet, mais oublie aussi le double haut-parleur stéréo, qui reste pourtant bienvenu en multimédia et que l’on attend à partir d’un certain niveau de prix. À 500 euros, on est en droit d’attendre ce double haut-parleur stéréo.

Quatre capteurs photo



L’Oppo Reno6 5G comporte quatre capteurs photo. Au capteur principal de 64 Mégapixels au dos s’ajoutent un capteur ultra grand-angle et un capteur macro. À l’avant, c’est une caméra 32 Mégapixels qui sert aux selfies et à la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

L’expérience photo est assez moyenne dans l’ensemble, compte tenu du segment tarifaire. L’absence de capteur dédié se fait sentir au moment de zoomer. Le capteur macro était plus que dispensable, au regard des résultats obtenus. Nous n’avons enfin pas été totalement emballés par le mode nuit, ne respectant pas les couleurs et donnant un rendu trop artificiel sans apporter de la netteté à l’ensemble. Bien souvent, nous préférions la photo originale.

Ci-dessous, une photo en partant de l’ultra grand-angle pour aller jusqu’au zoom 20x :

Une photo avec le mode Extra-HD (“Plus/Extra-HD”) :

Deux photos avec le mode macro (“Plus/Macro”) :

Deux photos avec le mode portrait (“Portrait” dans la ligne des options en bas) :

Deux photos de nuit avec leurs versions corrigées par le mode dédié (“Nuit” dans la ligne des options en bas) :

Deux selfies avec le mode portrait :

Un smartphone 5G et dual-SIM



L’Oppo Reno6 6 5G fonctionne sur la bande des 700 MHz chère à Free Mobile et propose une gestion dual-SIM, grâce à deux emplacements SIM dans un tiroir de la tranche inférieure. Comme à l’accoutumée, nous avons réalisé des mesures de débits en intérieur et en extérieur avec les outils gratuits RNC Mobile et nPerf, disponibles sur le Play Store.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres débits, mesurés en extérieur :

Un smartphone réactif



Sans embarquer la meilleure puce mobile du moment, l’Oppo Reno6 5G offre une belle réactivité, que ce soit au moment de l’allumage, de l’installation d’une grosse application ou du lancement d’un gros jeu. Même avec une bonne sollicitation, nous n’avons pas noté de chauffe particulière. Dans le pire des cas, notre smartphone était un peu tiède.

La mémoire interne de stockage contribue aux bonnes performances avec ses 465 Mo/s en écriture et 754 Mo/s en lecture indiqués par l’outil Disk Speed. Notez que celle-ci n’est pas extensible. L’Oppo Reno6 5G ne présente en effet aucun emplacement pour carte MicroSD.

Une charge très rapide

Avec sa batterie 4 300 mAh, l’Oppo Reno6 5G franchira la journée sans trop forcer et laissera envisager une demie-journée dans le cas d’un usage classique. Moins évident en revanche d’envisager les deux jours sans se restreindre.

Ci-dessous, un suivi d’utilisation : départ à 14h00 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 8h48 avec 4 %

1 heure et 45 minutes de YouTube avec le son du smartphone

1 heure et 50 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

55 minutes de jeu avec le son du smartphone

Consultation et alertes Gmail / Twitter / LinkedIn

Appels courts

SMS

Surf sur Internet

Tests de débits

Photos

8 téléchargements, dont 1 gros

3 mises à jour d’applications

1 heure et 50 minutes de partage 4G

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Affichage Always-On Display activé

L’Oppo Reno6 5G supporte la charge filaire en 65 Watts et le constructeur fournit le chargeur adéquat dans la boite. Avec une telle puissance, les charges sont loin d’être un supplice.

Ci-dessous, une charge en filaire vite expédiée :

14h10 : 5 %

14h15 : 31 %

14h20 : 54 %

14h25 : 70 %

14h30 : 88 %

14h35 : 96 %

14h38 : 100 %

Android 11 avec l’interface ColorOS 11.3



Le smartphone Oppo Reno6 Pro 5G s’accompagne de ColorOS 11.3 basée sur le système d’exploitation Android 11.

Cette interface propose quelques fonctions pratiques, dont :

La navigation avec les boutons virtuels ou les gestes

La gestion avancée des gestes et mouvements

Le choix d’avoir ou non le tiroir d’applications

La barre latérale de raccourcis

La fenêtre flottante

L’écran scindé en deux

Celle-ci s’accompagne aussi d’applications préinstallées dans le cadre de partenariats : Netflix, Facebook, Boutique Amazon, Prime Video, Amazon Music, Booking, Twitter, LinkedIn, Pubg Mobile Gift Box, TikTok, AliExpress et Bigo Live. Seul Neflix ne pouvait être supprimé.

Concernant enfin la partie sécurité, le lecteur d’empreintes digitales sous la dalle et la reconnaissance faciale avec la caméra avant ont fonctionné à merveille du début à la fin du test. Aucun temps d’attente. Aucun raté.

Une mise à jour de 385 Mo nous a fait passer des patchs de septembre 2021 à ceux de novembre 2021. Pas mieux au moment où sont écrites ces lignes.

VERDICT :

Positionné sous la barre des 500 euros, l’Oppo Reno6 5G n’offre pas une expérience parfaite en tous points, mais une bonne expérience malgré tout. Il est fin, léger, bien fini, rapide au quotidien. Il offre un bel écran, une autonomie correcte et une charge très rapide. Dommage en revanche qu’il fasse l’impasse sur le double haut-parleur stéréo, l’extension MicroSD et la charge sans-fil. Le plus décevant reste surtout la partie photo, trop moyenne selon nous.