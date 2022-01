Pour ses 10 ans, Free Mobile propose des “remises exceptionnelles” dans sa boutique en ligne

10 ans, ça se fête. La boutique Free Mobile propose quelques remises exceptionnelles sur certains smartphones. Les ristournes vont de 20 à 60 euros et concernent les petits budgets comme les plus technophiles.

En ce jour spécial, Free permet de s’offrir un smartphone à prix remisé. “Du 10 au 19 janvier, des remises exceptionnelles sont par ailleurs proposées à nos abonnés et prospects sur plusieurs smartphones de l’offre Free Flex, en boutique et sur Free.fr”, annonce l’opérateur de Xavier Niel, souhaitant en effet marquer le coup à l’heure où il souffle sa dixième bougie.

Pour les petits budgets, les Samsung Galaxy A12 et Samsung Galaxy A12 2021 profitent de 20 euros de remise immédiate dans le cadre d’une acquisition via l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Le 1er paiement après remise passe ainsi de 49 à 29 euros. La mensualité durant 24 mois est de 4,99 euros et l’option d’achat de 20 euros.

Pour ceux souhaitant s’offrir un smartphone 5G sans casser la tirelire, le 1er paiement pour le Vivo Y72 5G tombe à 43 euros, après une remise de 20 euros. La mensualité durant les 24 mois s’élève à 8,99 euros et l’option d’achat à 40 euros.

Free rend enfin plus accessible le smartphone pliable. Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Samsung Galaxy Z Flip 3 New coûtent 419 euros (au lieu de 479 euros, après une remise immédiate de 60 euros), puis 19,99 euros par mois pendant 24 mois. L’option d’achat pour devenir propriétaire de l’appareil s’élève à 100 euros.