Android 13 dévoile quelques premières nouveautés

Alors qu’Android 12 n’est sorti des cartons que depuis quelques mois, l’OS qui lui succèdera se dévoile déjà légèrement, avec quelques options plutôt intéressantes.

Google ne viendra pas les mains vides l’année prochaine en ce qui concerne son système d’exploitation mobile. Les experts de XDA Developers ont d’ores et déjà pu se pencher sur les premières versions de la prochaine version d’Android et en dévoilent quelques nouveautés qui laissent présager un bon cru pour l’OS de Google en 2022.

Première fonctionnalité remarquée : la possibilité de régler la langue d’une application séparément. Actuellement, vous ne pouvez que choisir une seule langue par défaut poru l’ensemble de vos applications et votre smartphone. Android 13 (nom de code : Tiramisu) permettra aux plus bilingues, ou aux amateurs d’applications assez confidentielles et n’étant pas forcément très bien traduites, de choisir dans quelle langue s’afficheront leurs applis favorites. Il suffirait pour cela de se rendre dans les paramètres de votre système et de choisir pour chaque application le nécessitant.

Google s’est aussi rendu à l’évidence suite à Android 12 : tout le monde n’est pas fan de l’énorme horloge sur l’écran de déverrouillage située en plein milieu de votre image. Il sera donc possible de choisir entre les deux, même si il est tout à fait envisageable que Google permette d’autres options de placements à l’avenir.

Crédit : XDA-Developers

Côté technique, XDA Developpers a noté quelques améliorations, notamment avec une meilleure gestion de la batterie basée sur les priorités pour les applications. Concrètement, votre smartphone Android sera capable de choisir quel programme est le plus important et lui allouer les ressources nécessaires tout en limitant celles des apps en arrière-plan. Les notifications pourraient également devenir plus claires, puisqu’il pourrait être possible de choisir quelles applications pourraient vous en envoyer. Nos confrères précisent cependant qu’à l’heure actuelle, aucune application n’est compatible, mais l’idée de notification en “opt-in” pourrait faire des émules.