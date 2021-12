Insolite : il crée “goûte la TV”, un écran que vous pouvez lécher

Un professeur japonais a mis au point une technologie permettant de goûter des aliments qui s’affichent à l’écran.

L’avancée technologique passe parfois par des bizarreries. Après les écrans dotés de plus en plus de pixels, plus grands, plus fins, certains poussent l’expérimentation assez loin. C’est le cas de Homei Miyashita, qui a exhibé durant la Digital Content Expo 2021, un écran assez novateur… Ce concept baptisé “Taste the TV” (goûte la TV) est somme toute assez simple à comprendre : il permet à l’utilisateur de goûter ce qui s’affiche à l’écran… d’un simple coup de langue sur ce dernier.

L’écran en question est doté de plusieurs cartouches de saveurs incluses dans l’appareil, et les mélange en les pulvérisant sur l’écran de la tablette pour reproduire le goût de l’aliment, du plat, de la sauce affiché. Le créateur de ce projet pour le moins farfelu explique que l’idée lui est venue durant les confinements dus au Covid-19. Il explique que grâce à son invention, les amateurs de gastronomie peuvent ainsi découvrir le goût d’un plat typique situé à l’autre bout du monde sans quitter leur salon.



Si certaines applications peuvent être envisagées, notamment d’un point de vue sensoriel ou thérapeutique, il est cependant difficile d’imaginer ce type de produit débarquer dans nos salons si ce n’est pour une utilisation ludique. Cependant, ce “goûtorama” ne serait pas si onéreux : le créateur de cet appareil estime son coût de fabrication à environ 775€.

Source : BBC