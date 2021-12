Clin d’oeil : quand Free Mobile sert sans le vouloir les complotistes

Quand Free donne un outil à ses abonnés, certains sont plus taquins que d’autres.

Une publicité toute particulière. A l’occasion des fêtes de Noël, l’opérateur de Xavier Niel a mis à disposition un générateur de publicités reprenant son identité visuelle mais avec sa propre image et son propre texte. Une idée amusante, qui permettait de créer une publicité dont vous êtes le héros, mais certains se sont montrés assez inventifs voire même provocant.

C’est notamment le cas d’un utilisateur de twitter, @ba_tix, qui s’est attelé à reprendre la théorie conspirationniste bien connue des vaccins permettant de contrôler les humains grâce à la 5G. Dans ce petit spot détourné, on retrouve les prétendues premières étapes de la prise de contrôle de Free sur votre esprit : vous commencez par ressentir quelque chose, rationnalisez en pensant qu’il s’agit uniquement de picotements… puis vous n’êtes plus vous même et Free a pris le contrôle sur vous.

Démasqués 😷😅 — Free (@free) December 24, 2021

Loin de s’en formaliser, Free est même entré dans le jeu en répondant au créateur de ce spot complotiste, affirmant que leurs plans de dominer le monde ont été exposés au grand jour. Fair play! Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première fois que Free joue de ces théories pour s’en moquer, l’opérateur avait déjà réalisé une parodie du documentaire “Hold-up” lors du lancement de sa 5G.