Free Réunion : comment changer de moyen de paiement

Le changement de moyen de paiement est possible chez Free Réunion.

Lors d’une souscription via une borne automatique chez Free Réunion, le moyen de paiement automatique devient la carte bancaire avec laquelle l’abonnement a été souscrit. Seul problème avec ce moyen de paiement c’est qu’il ne dure pas dans le temps. Effectivement une CB a une date de validé, et quand celle-ci se termine les prélèvements ne sont plus possible sans action du Freenaute.

Free propose deux moyens de paiement, par carte bancaire ou par RIB. Pour pouvoir modifier son moyen de paiement cela est assez simple il suffit de se rendre sur son espace abonné mobile.free.re, puis ” Mes Informations” et ensuite “Mon Moyen de Paiement”.

Il suffira ensuite de rentrer les informations de la carte bancaire, puis de mettre votre mot de passe. À ce moment-là, vous serez redirigé vers une page de paiement d’un montant de 2€, ce montant ne sera pas prélevé sur votre compte bancaire (certaines banques telles que Nickel affichera le montant sur les opérations sauf que celle-ci sera automatiquement remboursée en quelques heures par la banque) ceci est juste pour vérifier que la carte bancaire.

Si vous souhaitez mettre votre RIB, il suffira de cliquer sur la ligne “Payer par prélèvement SEPA” présente sous la case “Année*”.

Il faudra ensuite indiquer ses coordonnées bancaires puis mettre son mot de passe.

Néanmoins si votre situation présente un impayé, il faudra la régularise depuis votre espace abonné, ou depuis une borne Free automatique afin que les prélèvements débutent dès votre prochaine facture.