Free lance un nouveau concours avec un très bon smartphone 5G à gagner

Pour les fêtes de fin d’année, Free permet à ses followers sur Twitter de gagner un Honor 50.

Envie d’un nouveau mobile, avec 5G et de bonnes performances ? Free lance aujourd’hui un nouveau concours sur son compte officiel pour faire gagner un Honor 50 5G. Ce modèle milieu de gamme, prévu pour marquer le retour du fabricant sur le devant de la scène, promet de bonnes performances de charge, un processeur très rapide et un écran performant. En somme, un excellent rapport qualité prix, d’autant plus si vous le gagnez !

Pour gagner ce smartphone vendu 549€ au comptant dans la boutique Free Mobile, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le compte Twitter de Free (@Free), de le suivre ainsi que celui de Honor France (@Honor_FR) et de retweeter le post ci-dessous.

[#Concours]

C'est avec HONOR qu'on vous fait gagner aujourd'hui ce magnifique #HONOR50 !

Pour participer, RT et suivez les comptes @free et @Honor_FR.

Bonne chance à tous. 🍀🤞

Tirage au sort le 03/12. ⏲️ pic.twitter.com/T8bm6UkJg0 — Free (@free) December 1, 2021

Le tirage au sort sera effectué le 03 décembre prochain, bonne chance à vous !