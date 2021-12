Free développe sa mobilisation pour le Téléthon

Free appelle à visiter son mini-site dédié à l’AFM-Téléthon et à soutenir l’opération.

Il faudra faire mieux qu’en 2020 et les 77 298 024 d’euros de dons récoltés. “Pour la 10eme année consécutive, Free renouvèle son engagement pour l’AFM-Téléthon dans l’objectif est de soutenir la recherche et lutter contre les maladies rares”, a annoncé l’opérateur le 29 novembre. Fidèle lui aussi du Téléthon auquel il a participé à plusieurs reprises, le chanteur Soprano sera le parrain de cette 35e édition.



En 2020, l’opérateur de Xavier Niel a lancé un mini site dédié à l’opération laquelle se déroulera ce vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021. Vous pouvez bien sûr faire un don directement en ligne, mais également vous informer sur les actions rendues possibles grâce à cette association de malades. Retrouvez également tout sur les recherches en cours, les révolutions médicales et sociales ou encore des témoignages des familles et soignants.