Xavier Niel deuxième influenceur Tech français, derrière Thomas Pesquet

Dans un récent classement, qui ne s’intéresse pas à sa fortune personnelle cette fois-ci, le fondateur de Free se hisse parmi les trois influenceurs tech en France.

Xavier Niel est un riche entrepreneur qui se retrouve chaque année dans les classements des plus grandes fortunes de Forbes ou de Challenge. Mais c’est également un technophile passionné bien connu, ce qui lui vaut d’ailleurs une place dans le Top 500 des influenceurs Tech publié par l’agence de relations publiques Tyto. Dans sa méthodologie, le Tyto Tech 500 Power List, dont c’est la 5e édition cette année, reflète l’influence de l’individu sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels et au sein de son entreprise.

Xavier Niel dans le Top 10 français

Le Tyto Tech 500 Power List s’intéresse aux influenceurs tech en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. De quoi établir un Top des influenceurs Tech français, dans lequel Xavier Niel, le fondateur et de Free, s’empare de la seconde place, juste derrière Thomas Pesquet, l’astronaute :

Thomas Pesquet (Astronaute de l’Agence spatiale européenne)

Xavier Niel (Fondateur du groupe de télécoms Iliad)

Stéphane Bancel (PDG de la société de biotechnologie Moderna)

Paul Hudson (PDG du laboratoire pharmaceutique Sanofi)

Emmanuel Grenier (PDG du site de vente en ligne CDiscount)

Gregori Pujol (Co-fondateur du site high-tech Journal du Geek)

Manuel Dorne ‘Korben’ (Fondateur de la plate-forme Bug Bounty YesWeHack)

Christophe Auffray (Journaliste Tech)

Mark Livingstone (Consultant en développement commercial chez Pistoia Alliance)

Léo Locurcio dit ‘Léo Techmaker’ (YouTubeur Tech)

Green tech, healthy tech, biotech et présence féminine

Le Tyto Tech 500 Power List montre en outre que la green tech est devenue une préoccupation chez le grand public. 17 secteurs technologies ont été analysés. La green tech y occupait la 4e place et voyait sa représentation augmenter pour la deuxième année consécutive. Le healthy tech gagne aussi en intérêt, au même titre que la biotetch. Les influenceurs de la healthy tech sont passés de 0 place en 2020, à 20 en 2021, tandis que les influenceurs de la biotech ont vu la représentation progresser de 120 %. Ce classement révèle enfin que la gent féminine a des places à prendre, notamment en France. Seulement 11 % des influenceurs français sont des femmes. Ces proportions atteignent 24,2 et 19,2 % au Royaume et en Allemagne.

Source : CBNews