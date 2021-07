Classement des plus grandes fortunes de France : Patrick Drahi et Xavier Niel reculent

Après celui de Forbes, celui de Challenge. Le magazine économique vient en effet de publier son 26e classement des 500 plus grandes Fortunes professionnelles de France.

Malgré la crise sanitaire passée par là, les riches sont toujours riches, laisse entendre Challenge. “Le patrimoine global de ces 500 fortunes a bondi de 30 % et frôle désormais les 1 000 milliards d’euros”, souligne en effet le magazine.

“Et la démesure est encore renforcée dans le haut du classement : les 10 premiers concentrent à eux seuls plus de la moitié du patrimoine global. La fortune de ce Top est ainsi supérieure de près de 100 milliards à celle des 490 autres fortunes du classement”, pointe Challenge. Et de souligner : “une concentration qui se renforce jusqu’en haut du classement: le numéro un à lui seul voit sa fortune augmenter de plus de 55 milliards d’euros pour atteindre… 157 milliards”.

Patrick Drahi et Xavier Niel aux 11e et 13e positions

Parmi les grandes fortunes françaises, on retrouve quelques personnalités du monde des télécoms, dont évidemment Patrick Drahi. Le fondateur d’Altice a reculé dans le classement par rapport au classement de 2020, passant de la 9e à la 10e position. Mais sa fortune a progressé dans le même temps d’un demi-milliard d’euros pour atteindre les 13 milliards d’euros.

Non loin de là, deux places plus loin, se trouve Xavier Niel. Le fondateur de Free occupe ainsi la 13e place, en perdant une place par rapport à l’année précédente. Sa fortune s’élève à 8,8 milliards d’euros. Contrairement à la fois précédente, entre 2019 et 2020, où elle était passée de 5,9 à 9 milliards, pas de progression cette fois-ci.

Martin et Olivier Bouygues arrivent en 41e position avec une fortune estimée à 3,2 milliards d’euros. Alain Weill, qui vient de quitter Altice France, rejoint le classement avec 300 millions d’euros.

Le Top 10

Bernard Arnault et sa famille (LVMH) : 157,5 milliard d’euros Famille Hermès : 81,5 milliards d’euros Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille (L’Oréal) : 71,4 milliards d’euros Alain et Gérard Wertheimer et leur famille (Chanel) : 67 milliards d’euros François Pinault et sa famille : 41,5 milliards d’euros Laurent, Marie-Hélène et Thierry Dassault : 26,6 milliards d’euros Gérard Mulliez et sa famille : 24 milliards d’euros Pierre Omidyar (fondateur d’eBay) : 20 milliards d’euros Pierre Castel et sa famille (Castel Frères) : 14 milliards d’euros Patrick Drahi (Altice) : 13 milliards d’euros)

Source : Challenge