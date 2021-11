Fibre, 4G et 5G : Free fait le point sur sa présence dans chacune des 13 régions françaises

Abonnés Freebox ou Free Mobile, vous voulez tout savoir sur la fibre et la couverture mobile de l’opérateur dans votre région ? Voici un bilan complet.

Du haut de ses 13, 5 millions d’abonnés mobiles en France et 6,9 millions de clients fixes dont 3,5 millions en fibre optique, Free met les bouchées doubles sur le déploiement de ses réseaux 4G, 5G et fibre dans chacune des 13 régions françaises. De quoi disposer aujourd’hui de 20 500 sites mobiles au rythme de 2000 nouveaux supports par an, dont la moitié déployés en dehors des zones très denses. Actuellement, Free Mobile couvre 99% de la population nationale en 4G et 70 % en 5G.

Autre priorité de l’opérateur, la démocratisation de sa fibre partout sur le territoire. En zones très denses et moyennement denses, près de 95 % des prises déployées sont notamment éligibles chez Free. Aujourd’hui présent sur 43 réseaux d’initiative publique, Free dispose de 24 millions de prises fibre commercialisables sur 12 000 communes, cela représente deux foyers sur trois. Dans un soucis de transparence, l’opérateur décide aujourd’hui de faire le point sur sa présence dans chacune des régions françaises.

l’Île-de-France

En Île-de-France, la Fibre Free dessert 90% des logements déployés sur la région soit près de 6 millions de foyers répartis dans 670 communes. En zone privée, cela représente 98% des logements soit plus de 5,5 millions des foyers éligibles, notamment dans les Yvelines. Dans les RIP, le FAI est présent sur les réseaux Val d’Oise Fibre et Debitex où il commercialise 260 000 foyers.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G et 73% en 5G. Côté New Deal, l’ex-trublion doit mettre en service plus de 20 sites sur la région d’ici fin 2023 . 4 sites ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Courchamp, Neauphlette ou encore Guerville. Free y emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs et compte 28 boutiques. Une présence accrue en comparaison des autres régions, qui s’explique par son dynamisme économique et sa densité de population.

Provence Alpes-Côte-d’Azur

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 95% des logements déployés soit 2,4 millions de foyers répartis dans près de 500 communes sont éligibles à la fibre de Free. Sans surprise, en zone privée, la quasi-totalité des logements y ont accès soit 2,1 millions des foyers. En zone d’initiative publique, Free est présent sur les réseaux Var Très Haut Débit, Vaucluse Numérique et la Fibre 06 (Alpes-Maritimes), soit 230 000 foyers et prévoit d’être présent sur 100% des prises déployées à fin 2021.

Mobile : 99% de la population couverte par la 4G Free et 78% en 5G soit la meilleure couverture de l’opérateur en France. En zones rurales, blanches et grises, Free Mobile doit construire 70 sites d’ici fin 2023 dans le cadre du New Deal. C’est mission accomplie pour la moitié d’entre eux notamment dans les communes de St-Martin-de-Bromes, Grimaud ou encore Salignac.

Auvergne Rhône-Alpes

Fibre : 3 millions de locaux éligibles à la Fibre Free. En zone d’initiative publique (RIP), Free propose aujourd’hui ses offres dans plus de 1000 communes. Sur une centaine d’entre elles, “100% de nos abonnés utilisent les services de la fibre. Nous sommes ainsi présents sur les réseaux Auvergne Numérique, THD42 (Loire), SIEA (Ain), Syane (Haute-Savoie) et Ardèche Drôme Numérique répartis sur 9 départements”. Sur ces réseaux, l’opérateur commercialise 99% des prises déployées soit 625 000 foyers.

Mobile : 99% de la population couverte par la 4G Free et 80% en 5G. S’agissant de la couverture des zones les plus rurales, et notamment des zones blanches et grises, Free Mobile est en charge à date de la mise en service de plus de 120 sites sur la région d’ici à fin 2023 dans le cadre du programme New Deal. “46 sites ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Menthonnex-en-Bornes, St-Didier-sur-Rochefort ou encore Freix-Anglards qui bénéficient d’une couverture 4G”, explique t-il.

Enfin, Free emploie actuellement près de 600 collaborateurs dans la région. Ce chiffre comprend les collaborateurs des 15 boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux Fixe et Mobile de Free dans les douze départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance.

Bourgogne Franche-Comté

Fibre : 750 000 locaux éligibles à la Fibre Free. En Bourgogne-Franche-Comté, l’opérateur dessert 90% des logements déployés. Ce sont donc plus de 800 communes qui en bénéficient. Sur plus de 130 d’entre elles, 100% des clients utilisent exclusivement les services de la fibre. En zone privée, 98% des logements ont accès à la Fibre Free. En zone d’initiative publique (RIP), Free est présent sur les réseaux Dioptic (Doubs) et Haute-Saône Numérique.

Mobile : 98% de la population couverte par la 4G Free et 70% en 5G. Dans les zones les plus rurales, notamment des zones blanches et grises, Free Mobile est en charge de la mise en service de 80 sites sur la région d’ici fin 2023 dans le cadre du programme New Deal. “Près de la moitié d’entre eux ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Chaudenay-la-Ville, Augisey et Quarré-les-Tombes qui bénéficient d’une couverture 4G”, indique t-il. Free emploie actuellement près de 250 collaborateurs dans la région et dispose de 6 boutiques.

Bretagne

En Bretagne, la Fibre Free dessert 99% des logements déployés sur la région soit près d’1 million de foyers. En zone privée, 100% des logements déployés y ont accès. En zone d’initiative publique (RIP), Free propose aujourd’hui ses offres dans 160 communes avec une présence sur le réseau Rev@ (Vannes agglomération) et le réseau régional Mégalis qui permettra de desservir l’ensemble des foyers bretons. Sur ce réseau, Free commercialisera les 1,4 million de foyers qui seront déployés

Mobile : 99% de la population couverte par la 4G Free et 64% en 5G. L’opérateur est en charge de la mise en service de plus de 20 sites New Deal sur la région d’ici fin 2023 . La moitié ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Marcillé-Robert, Bangor ou encore Plénée-Jugon qui bénéficient d’une couverture 4G. Free emploie actuellement près de 200 collaborateurs en Bretagne et compte 6 boutiques.

Centre-Val de Loire

En Centre-Val de Loire, la Fibre Free dessert près de 3/4 des logements déployés dans la région soit plus de 700 000 foyers répartis dans 320 communes. En zone privée, la quasi-totalité des 600 000 logements déployés y ont accès accès. Dans les RIP, Free propose ses offres dans plus de 180 communes, à savoir sur les réseaux Berry Fibre Optique, Val de Loire Fibre soit dans 5 départements.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G Free et 60% en 5G. Free Mobile est en charge de la mise en service de 35 sites sur la région d’ici fin 2023 dans le cadre du New Deal. La moitié d’entre eux ont d’ores et déjà été mis en service notamment les communes de Meillant, Saulnay et Montereau. L’opérateur emploie actuellement près de 300 collaborateurs dans la région, et peut compter sur 7 boutiques.

Corse

En Corse, la fibre Free dessert actuellement 100% des logements déployés en zone privée soit 80 000 foyers. En zone d’initiative publique (RIP), le FAI prévoit en 2022 d’ouvrir la commercialisation de ses offres fibre sur le réseau Corsica Fibra afin de proposer la fibre sur toutes les communes de l’île.

Mobile : 96% de la population couverte en 4G Free, une progression de près de 7 points comparée à l’année 2019. dans le même l’opérateur couvre 60% des habitants en 5G. Seule une boutique y est présente à Ajaccio.

Grand Est

Dans le Grand Est, la Fibre Free est accessible à plus de 90% des logements déployés soit plus de 2 millions de foyers. Free propose ses offres dans 2600 communes et compte plus de 400 communes où 100% de ses abonnés sont passés au FTTH. En zone privée, cela représente 97% des logements soit plus de 1 200 000 foyers éligibles. Dans les RIP, le FAI est présent sur les réseaux : Rosace (Haut-Rhin, BasRhin), Losange (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges), Resoptic (CC Rives de Moselle) et celui de la Métropole du Grand Nancy. Sur ces réseaux, la Fibre Free est déjà éligible pour près de 850 000 foyers soit près de 100% des zones déployées.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G (+7 pts en 2 ans) et 70% en 5G. Free Mobile est en charge de la mise en service de 100 sites sur la région d’ici fin 2023 dans du New Deal. 28 sites ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Allibaudières, Champneuville et Cornimont. L’opérateur emploie actuellement près de 400 collaborateurs dans la région et compte pas moins de 11 boutiques.

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, la Fibre Free dessert 88% des logements déployés sur la région soit 2,5 millions de foyers. Free propose ses offres dans plus de 2400 communes de la région. Sur plus de 350 d’entre elles, 100% de ses abonnés ont migré vers le FTTH. En zone privée, la quasi-totalité des logements déployés peut avoir accès à la fibre soit plus de 1 600 000 foyers éligibles, notamment dans le département du Nord sur le réseau MEL (59). Dans les RIP, Free est présent sur les réseaux Cap-Fibre (Nord, Pas-de-Calais), Aisne THD, Sivu (Dunkerque), et Somme- Numérique répartis sur 4 départements.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G Free et 70% en 5G. Free Mobile est en charge de la mise en service de plus de 27 sites New Deal sur la région d’ici fin 2023 . 11 sites ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de Machemont, Sibiville et Chuignes. L’opérateur emploie actuellement près de 521 collaborateurs dans la région et peut compter sur 17 boutiques.

Normandie

En Normandie, la Fibre Free dessert 99% des logements déployés sur la région soit près d’1 million de foyers. En zone privée, 100% des logements déployés ont accès à la Fibre Free. Sur les RIP, le FAI est présent sur les réseaux : Manche Numérique, Orne Département THD, Eure Normandie THD, Calvados Normandie et Cœur Côte Fleurie (agglomération de Deauville) répartis sur 4 départements. Sur ces réseaux, Free commercialise plus de 400 000 foyers et prévoit d’être présent sur 100% des prises déployées à fin 2021.

Mobile : 99% de la population couverte par la 4G Free et 70% en 5G. En zone rurale, Free Mobile doit mettre en service40 sites sur la région d’ici fin 2023 dans le cadre du programme New Deal. La moitié d’entre eux ont d’ores et déjà été mis en service notamment dans les communes de St-Clair-de-Halouze, Terre-et-Marais ou encore Monts-sur-Orne. L’opérateur emploie actuellement plus de 300 collaborateurs dans la région et dispose de 8 boutiques.

Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, la fibre Free est disponible pour 85% des logements déployés soit 1,9 millions de foyers. le FAI propose ses offres dans 1150 communes. Sur 150 d’entre elles, 100% de ses abonnés sont passés à la fibre. En zone privée, la quasi-totalité des logements déployés (1 350 000) y ont accès. En zone d’initiative publique, Free est présent sur les réseaux NouvelleAquitaine THD (Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Vienne), Charente-Maritime THD, Poitou Numérique (Deux-Sèvres et Haute-Vienne) et la Fibre Paloise (agglomération de Pau) et la Charente Limousine répartis sur 10 départements.

Mobile : 98% de la population couverte en 4G et 65% en 5G. Free Mobile s’est engagé à mettre en service 65 sites d’ici fin 2023 dans le cadre New Deal. C’est le cas pour la moitié notamment dans les communes de Petit-Palaiset-Cornemps, Rochechouart et Bourdeilles. L’opérateur emploie près de 1000 collaborateurs dans la région et se rend présent avec 15 boutiques.

Occitanie

En Occitanie, la Fibre Free est accessible pour 2,1 millions de foyers dans 900 communes. En zone privée, la quasi-totalité des logements déployés ont accès à la Fibre Free, soit 1,7 million environ. Sur les RIP, Free est présent sur les réseaux Haute-Garonne Numérique, Gers Numérique, Octogone (Tarn-et-Garonne), Émeraude (Aude) et Numérique 66 (Pyrénées Orientales) soit 5 départements. Sur ces réseaux, Free commercialise 370 000 foyers et prévoit d’être présent sur 100% des prises déployées à fin 2021.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G et 70% par en 5G. En zone rurale, Free Mobile doit construire et activer 170 sites New Deal sur la région d’ici fin 2023. Pour l’heure, 72 sites ont été mis en service notamment dans les communes de La-Roque-Ste-Marguerite, Lascazères ou encore St-Antonin-de-Lacalm. L’opérateur emploie actuellement plus de 550 collaborateurs dans la région et se rend accessible de manière physique via 12 boutiques.

Pays de la Loire

En Pays de la Loire, la Fibre Free dessert 86% des logements déployés sur la région soit 1 250 000 foyers répartis dans 700 communes. En zone privée, la quasi-totalité des logements ont accès à la Fibre Free soit 920 000 foyers. Sur les RIP, Free est présent sur les réseaux Vendée Numérique, Sarthe Numérique, Mayenne Fibre, Laval THD, et Anjou Fibre soit 4 départements. Sur ces réseaux, l’opérateur commercialise 330 000 foyers et prévoit d’être présent sur 100% des prises déployées à fin 2021.

Mobile : 99% de la population couverte en 4G et 60% en 5G. S’agissant de la couverture des zones les plus rurales, notamment des zones blanches et grises, Free Mobile est en charge de la mise en service de 40 sites d’ici fin 2023 dans le cadre du programme New Deal. C’est fait pour près d’un tiers des supports notamment dans les communes de Ruillé-en-Champagne, Thorigné-en-charnie et St-Paul-du Bois. L’opérateur emploie actuellement près de 250 collaborateurs dans la région et dispose de 9 boutiques.