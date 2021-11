Bien après ses concurrents, Spotify propose enfin une fonctionnalité très demandée

Voila une nouvelle qui devrait ravir les utilisateurs de Spotify.

Alors que ces concurrents comme Apple Music ou encore Deezer propose cette fonctionnalité depuis bien longtemps, Spotify était à la traîne.

En effet le service de streaming musical suédois propose enfin les paroles des chansons sur son interface. Vous pourrez désormais pousser la chansonnette, que vous soyez abonné gratuit ou premium. Ceci est possible grâce à “Musixmatch” une plateforme regroupant le plus grand nombre de paroles de musique. Ce partenariat permet désormais à Spotify de proposer les paroles pour des millions de chansons. Petit plus, les paroles s’affichent en parfaite synchronisation avec la musique.

Ça fait longtemps que vous le demandiez. Votre vœu est exaucé. Les paroles sont maintenant disponibles sur Spotify ! 🎤 Rendez-vous sur l’application mobile pour faire vos meilleurs karaokés ➡️ https://t.co/v6K0JDVyCB pic.twitter.com/1203rT2i8Y — Spotify France (@spotifyfrance) November 18, 2021

Les paroles disponible sur tout supports

Sur l’application mobile, il suffit d’afficher le lecteur en plein écran lorsqu’une musique est en cours de lecture. Un simple glissement du bas vers le haut fera apparaître les paroles, que vous pouvez afficher sur l’ensemble de votre smartphone d’un clic. Une touche est également mise à disposition pour les afficher en plein écran. A noter qu’il est possible de partager les paroles en entière ou seulement une partie via un tweet, une story Instagram ou encore sur WhatsApp.

Sur la version bureau, lors de l’écoute d’une musique, il suffira de cliquer sur le petit icône de micro situé en bas à droite de votre lecteur pour afficher les paroles. Ces dernières s’afficheront en plein écran. Pour les masquer il faudra appuyer à nouveau sur la touche micro.

Pour la version TV, il suffit de lancer une musique pour afficher le lecteur en plein écran. A ce moment la vous verrez apparaître en bas à droite de l’écran un bouton “afficher les paroles”, cliquez dessus pour les afficher en grand sur l’écran. Lors de nos tests, la fonctionnalité n’était pas présente sur Apple TV mais bien présente sur une TV connectée Samsung.

Source : Spotify