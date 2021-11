Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 191

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une bombe artisanale avec minuteur découverte par un technicien télécoms sur un toit-terrasse à Marseille. Cela fait froid dans le dos…

Pendant ce temps, des techniciens Orange bossent à outrance pour remettre en conformité un point de mutualisation à Toulouse. Pas moins de quatre jours à deux pour faire oublier un vrai plat de nouilles. Les 550 clients impactés peuvent leur dire merci !

Orange met tout en œuvre pour fiabiliser son réseau #ftth. Remise en conformité d'un point de mutualisation à #Toulouse. Les travaux ont duré 4 jours mobilisant deux techniciens et impactant plus de 550 clients tout opérateurs confondus.#OrangeOccitanie #Fibre pic.twitter.com/KWqVJ04Iwf — Alex TAVERNIER (@AlexTAVERNIER3) November 19, 2021

Le compte Twitter de Prime Video France rebaptisé « Thierry Henry TV ». L’ex star du ballon rond excelle littéralement dans son rôle de commentateur de la Ligue 1 sur la plateforme d’Amazon ! Encore plus après ses punchlines lors de l’arrêt hier du match OL-OM.

Et pourquoi aussi cacher la 3G et la 4G ? Pour une meilleure intégration dans le paysage et éviter la pollution visuelle.

Si la 5G n'était pas néfaste, pourquoi la cacher à tout pris https://t.co/k48nq8jQrU — 🍓denis décamps🍓 (@txipironcito) November 22, 2021

SFR un petit geste pour le premier et une réponse cocasse pour le second ?