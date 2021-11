SFR en prend pour son grade, Free veut débloquer la situation sur la fibre, à quel prix ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Combiner ambitions et objectifs fixés par le plan France THD à tout prix ?

Les offres fibre de Free se démocratisent aux quatre coins du territoire mais il y a encore du travail. Free ambitionne d’être présent sur l’intégralité des réseaux d’initiative publique dans l’Hexagone même à faible part de marché. L’objectif est de proposer ses offres à tous les foyers français d’ici 2025. L’opérateur de Xavier Niel “espère que la situation se débloquera avant la fin de l’année pour les RIP dans lesquels nous ne sommes pas encore présents”. Mais certains abonnés craignent que cette envie de débloquer, combinée aux objectifs du plan France Très Haut Débit puisse impacter la qualité des raccordement.

Avec Free, on ne joue pas sur les mots !

Le 15 octobre dernier, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de l’opérateur au carré rouge pour “pratiques commerciales trompeuses” suite à l’assignation en justice de Free en 2015 concernant l’utilisation abusive du terme “fibre” dans ses offres très haut débit. SFR doit donc verser un million d’euros de dommages à l’opérateur de Xavier Niel. Comme on pouvait s’y attendre, les Freenautes ne manquent pas d’idées pour sanctionner l’opérateur au carré rouge, qui en prend pour son grade.

Verdir le numérique, pas si facile, mais les idées sont là !

Le mardi 2 novembre, une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique a été votée par le Parlement. Le texte en question comprend de nombreuses mesures, notamment dans le but de faciliter le recyclage et le réemploi des smartphones, tablettes, ordinateurs etc. Les datacenters moins gourmand seront également privilégiés. Si certains déplorent que les mesures ne soient pas assez fortes, y compris certaines personnes impliquées dans le texte, d’autres proposent même d’étendre certaines pratiques déjà mises en place !

MyCanal, un nid à problèmes ?

La télécommande fournie par l’opérateur pour les abonnés achetant l’Apple TV 4K cause des problèmes pour les utilisateurs de myCanal. Les développeurs de l’appli sont sur le coup.Ce n’est pas la première fois que les abonnés Freebox luttent avec myCanal, des problèmes ont également été relayés lors du lancement de la Freebox Pop, au point que les utilisateurs semblent souvent excédés.

Salto s’en tire bien mais essuie tout de même des critiques

C’est un véritable ouf de soulagement pour France Télévisions, TF1 et M6. Le Conseil d’Etat a jugé une création de Salto dans les règles ce lundi 8 novembre en ne notant aucune erreur de l’Autorité de la concurrence. Les engagements pris par les trois groupes ont été perçus comme suffisants malgré un recours déposé par Free. La plateforme lancée il y a peu reste encore vivement critiquée, notamment par sa nature même : l’alliance de trois géants de l’audiovisuel français.

La plateforme n’est pourtant pas dépourvue de charme, pour qui souhaiterait s’intéresser au catalogue proposé.Certains, dans l’espace commentaire, s’attellent à défendre une proposition techniquement plus que correcte.