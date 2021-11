Débits des abonnés sur Netflix : Free grimpe à la seconde place ex aequo, SFR performe

Comme tous les mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les FAI. Un trio se dégage dans les hauteurs du classement en France. Les écarts restent une nouvelle fois serrés en octobre entre les quatre grands opérateurs.

Remodelé début 2021, le bilan ISP de Netflix permet de comparer les performances du service de SVOD chez chaque opérateur aux heures de grandes écoutes. Il ne s’agit pas d’une mesure de performances générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question.

En France, avec un débit de 3,6 Mbits/s, SFR THD prend les devants face à ses concurrents avec un gain de 0,2 Mbits/s en octobre. Derrière, Orange, Bouygues Telecom et Free se partagent la seconde place avec un débit de 3,4 Mbits/s. Si les deux premiers sont stables, l’opérateur de Xavier Niel progresse quant à lui de 0,2 Mbits/s. A la dernière place, SFR en ADSL enregistre quant à lui des débits de 3,2 Mbits/s et s’améliore lui aussi. La moyenne française des débits s’élève ainsi à 3,4 Mbits/s tout comme en Argentine, Bolivie, Chili, Costa Rica, Équateur, Grèce, Japon, Mexique, Philippines, Pologne ou Vietnam. Les meilleures performances globales (3,6 Mbits/s) sont enregistrées notamment en Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Thaïlande.

La méthodologie de Netflix

Pour calculer les performances des FAI, Netflix suit deux étapes. Dans la première, le mastodonte de la SVoD divise “les sessions aux heures de grande écoute en segments de 0,5 mégabit par seconde (Mbit/s) d’après le débit maximal possible, puis calcule le débit pondéré dans le temps atteint pour toutes les sessions dans chaque segment.” De quoi mesurer l’écart entre le débit effectif des sessions combinées et leur débit maximal potentiel. Vient ensuite le calcul de la répartition globale des heures de ces segments et la normalisation de chaque FAI.

Cet indice de performance couvre les réseaux à haut débit domestiques. “À ce titre, nous veillons à exclure le streaming direct depuis des réseaux cellulaires d’après les plages d’adresses IP/routage interdomaine sans classe (CIDR) fournis ou lorsque les appareils signalent qu’ils se connectent directement à Netflix à l’aide d’une antenne cellulaire”, précise Netflix. Sont inclus les opérateurs ayant systématiquement plus d’1 % d’heures de contenu Netflix regardé dans le pays. Enfin, les heures de grande écoute sont définies comme les 3 heures de plus grande consommation des programmes Netflix chaque jour pour chaque FAI. Il pourra s’agir un jour de la tranche horaire de 19 à 21 heures et un autre jour de celle de 18 heures, puis de celles de 21 et 22 heures.