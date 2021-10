Free Mobile met à jour sa carte officielle de couverture 4G et 5G

Captez-vous la 5G et la 4G de Free Mobile ? L’opérateur vient d’actualiser les données de sa carte de couverture mobile.

A l’heure où Free Mobile poursuit sans relâche le déploiement de ses réseaux 4G et 5G partout sur le territoire, certains attendent encore d’être couverts dans leur commune ou sur le lieu de travail, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments. Pour savoir si vous pouvez surfer sans soucis et même profiter de la VoLTE, il suffit de se rendre sur la carte de couverture mise à disposition par l’opérateur sur son site web. Comme tous les mois, l’opérateur effectue une mise à jour, c’est le cas ce 29 octobre avec les données actualisées au 1er octobre, soit avec environ un mois de décalage. D’un point de vue national, Free Mobile couvre actuellement 67% de la population en 5G et 99% en 4G.

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G et 4G de l’opérateur mais aussi la disponibilité de la 5G près de chez vous. Avec notamment une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au dessus de la carte.

Selon les derniers chiffres de l’ANFR, l’opérateur disposait au 1er octobre de 20 710 sites 4G, contre 22 171 pour Bouygues Telecom, 22 488 pour SFR et 26 915 pour Orange. En ce qui concerne son réseau 5G, le plus grand en France en terme de déploiement, Free Mobile comptabilisait plus de 12 000 sites activés (700 MHz et 3,5 GHz).