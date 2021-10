Les performances d’Iliad et de Free au troisième trimestre, vous saurez tout le 16 novembre prochain

Rendez-vous le mardi 16 novembre pour la publication des résultats commerciaux et financiers d’Iliad pour le troisième trimestre.

L’opérateur de Xavier Niel a-t-il poursuivi sa bonne dynamique durant l’été autant en France qu’à l’international ? Pour le savoir, il faudra attendre la publication de ses résultats pour le 3e trimestre. La date est désormais connue, il s’agira du mardi 16 novembre.

Dans l’hexagone, les regards se porteront notamment sur Free Mobile. Lors du second trimestre, l’opérateur a certes une nouvelle fois amélioré son mix d’abonnés avec 97 000 nouveaux clients à son forfait mobile 4G/5G illimité, mais en a perdu dans le même temps 133 000 sur son petit forfait à 2€. Son nombre d’abonnés sur le segment a ainsi baissé de 36 000 pour s’établir à 13,345 millions . “Cette baisse est essentiellement imputable à l’intensification des promotions par certains concurrents sur les forfaits d’entrée de gamme impactant la base d’abonnés au forfait 2 euros”, a expliqué le groupe qui devrait cette fois sans doute faire mieux commercialement en profitant de la rentrée bien que la rentabilité soit au rendez-vous. L’enrichissement du forfait à 2€ est prévu et attendu de pied ferme.

Sur le fixe, les trimestres solides se suivent et se ressemblent. Lors du précédent exercice, Free a recruté 47 000 nouveaux abonnés, une performance aidée par les 247 000 recrutements dans la fibre, derrière l’indétrônable Orange. Le troisième trimestre devrait être a minima en ligne avec son rythme de croisière, à moins que Free ne passe pour la première fois le cap des 300 000 nouveaux abonnés sur un trimestre. Au début de l’été, le FAI comptait 3,318 millions de clients FTTH, avec l’ambition de franchir la barre des 4 millions le plus rapidement possible, a priori d’ici mars 2022.

Cette présentation sera aussi l’occasion de faire le point sur les performances commerciales et financières d’Iliad Italia et de Play. A noter que le lancement sur le fixe de la filiale italienne du groupe de Xavier Niel pourrait intervenir en novembre, ou d’ici la fin de l’année.