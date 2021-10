Iliad : vers un lancement de sa box internet en novembre de l’autre côté des Alpes ?

Plusieurs indices pointent vers un lancement proche d’Iliad sur le marché fixe en Italie.

La première IliadBox ne semble plus très loin. Une série d’indices augurent d’un lancement de l’opérateur sur le marché de l’internet fixe d’ici le mois de novembre selon le quotidien national La Repubblica.

Le premier, le plus évident est le retrait de la bourse, dont l’annonce aurait été une parfaite opportunité pour l’opérateur de faire ses débuts sur ce marché. Pas d’annonce immédiate donc, d’autres éléments mettent également la puce à l’oreille.

En effet, le logo Iliad figure également parmi les partenaires de l’opérateur d’infrastructure FiberCop, aux côtés de TIM et FastWeb, opérateurs déjà présent sur le segment des offres internet fixe. Le journal italien ne laisse que très peu de place au doute, affirmant que les concurrents Kena et Ho.mobile (opérateurs proposant des offres à prix cassés), “sont prêts à répondre”. Et de souligner “qu’une forte concurrence pourrait conduire à de nouvelles consolidations“.

Les attentes d’une nouvelle Rivoluzione sont assez élevés chez nos voisins de l’autre côté des Alpes. L’opérateur s’est en effet démarqué en 2018 sur le mobile avec une transparence à toute épreuve et des prix plus bas que la concurrence. Si Iliad reste encore très discret sur la nature de son abonnement, “notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile.” affirmait son patron Benedetto Levi à la fin de l’année 2020.

Pour rappel, le lancement de l’opérateur fixe a été plusieurs fois repoussé pour des raisons sanitaires. Et si on peut s’attendre à un modèle ressemblant à la Freebox Pop, le nom devrait pour sa part être adapté pour convenir à celui de l’opérateur.

Source : via Tecnoandroid