Free lance une grosse nouveauté sur la Freebox Révolution et donne de la voix

Après le Player Free-Devialet, Alexa peut désormais contrôler votre Freebox Révolution, simplement en y associant un appareil déjà équipé de l’assistant vocal.

La Freebox Révolution évolue. Free permet dès à présent aux abonnés à sa box emblématique lancée en 2010 de contrôler leur contenu TV avec Alexa. La seule condition pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité est de posséder un appareil déjà compatible avec l’assistant vocal d’Amazon.

Pour lier votre enceinte Amazon et votre player, il faudra alors activer la skill “Freebox Player” depuis votre application Alexa. Cette dernière est disponible sur iOS et Android, il suffit ensuite d’y recherche le skill idoine pour l’installer sur tous vos appareils reliés à votre compte Amazon. Pour rappel, les skills Alexa permettent d’intégrer et d’activer de nouvelles compétences pour l’assistant vocal d’Amazon.

Il est possible de profiter de cette fonctionnalité même sans enceinte Amazon, en utilisant le micro de votre smartphone via l’application Alexa. Il suffit ensuite d’associer votre Player à l’assistant vocal et de vous trouver sur le même réseau WiFi pour les deux appareils. Vous pourrez ainsi profiter des différentes commandes vocales possibles pour contrôler votre Freebox TV. A noter, pour une utilisation sur smartphone, il faudra bien préciser que l’action doit être effectuée sur la Freebox. Free fournit quelques exemples types :