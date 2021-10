Bouygues Telecom : une boutique braquée à la machette pour 40 smartphones

Un braquage éclair s’est tenu à dans une boutique Bouygues Telecom à Neuilly-sur-Seine. Si aucune victime n’est à déclarer, les malfrats ont embarqué une quarantaine de smartphones.

En début d’après midi, les employés d’une boutique Bouygues Telecom ainsi que deux clients ont pu voir deux hommes entrer, l’un d’entre eux équipé d’une arme d’épaule et l’autre d’une machette. Les deux malfrats, dissimulant leur identité derrière des casques et des gants, ont ainsi poussé le gérant de l’enseigne à ouvrir le coffre et à leur remettre le contenu. Le butin est de taille, avec une quarantaine de smartphones volés, majoritairement des iPhones, dont le prix à la revente est évidemment plus élevé.

Une opération rondement menée, puisque pour fuir, deux complices les attendaient sur des scooters, stationnés à proximité de la boutique. L’enquête a été confié à la SDPJ (sous-direction de la police judiciaire) qui va s’atteler à visionner les images de vidéosurveillance des alentours de la boutique. Il ne s’agit malheureusement pas de la première fois que cette boutique est ciblée par des braqueurs.

Le 20 février, deux hommes encore une fois casqué et gantés s’étaient munis d’une arme de poing pour menacer les vendeurs et mettre la main sur plusieurs dizaines d’appareils, mais un braquage avait également eu lieu trois mois plus tôt, durant lequel les malfaiteurs étaient équipés d’un revolver et d’une bombe lacrymogène.

Source : Le Parisien