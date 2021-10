Clin d’oeil : un concours et “une rencontre en Verts et en os” dans une nouvelle boutique Free

Free Ligue 1 lance une double opération spéciale supporters de l’ASSE dans une nouvelle boutique Free à Saint-Etienne.

“Une rencontre en Verts et en os, on te donne rendez-vous à la boutique Free de Saint-Etienne Villars pour une séance de dédicaces avec des joueurs de l’ASSE”, annonce cette semaine l’opérateur sur Twitter. En partenariat avec Free Ligue1, ce nouveau Free Center fraîchement ouvert, permet à ses abonnés et prospects fans du club de Ligue 1, actuelle lanterne rouge du championnat, de venir le 10 novembre prochain échanger quelques instants avec certains joueurs de l’effectif.

[#Dédicace] Une rencontre en 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐬 et en os 😍 Le 𝟭𝟬 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 prochain, on te donne rendez-vous à la boutique @free de #SaintEtienne Villars pour une séance de dédicaces avec des joueurs de l'@ASSEofficiel* 💚 *ˢᵒᵘˢ ʳᵉˢᵉʳᵛᵉ ᵈᵉ ᵐᵒᵈⁱᶠⁱᶜᵃᵗⁱᵒⁿ pic.twitter.com/ylSWdijJ29 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 26, 2021

Et ce n’est pas tout puisque dès aujourd’hui et jusqu’au 3 novembre, le service 100% foot de Free donne d’abord rendez-vous aux abonnés Freebox et free Mobile dans cette boutique située au sein du centre commercial “Centre Deux” afin de tenter de remporter 1 maillot dédicacé de l’AS Saint-Etienne ou 2×2 places pour le match de votre choix.

📣📍 Abonnés Verts 🟢, RDV dans notre boutique Villars pour tenter de remporter 1 maillot dédicacé de l’@ASSEOfficiel ou 2×2 places pour le match de votre choix ! Avec @FreeLigue1 ⚽️ pic.twitter.com/ULHvUTfDGL — Free (@free) October 27, 2021

Depuis plusieurs mois, Free multiplie les partenariats avec les clubs comme le FC Metz, le RC Lens, le Stade de Reims, le Stade Rennais FC, l’OGC Nice, l’AS Saint-Étienne, le FC Nantes, Angers SCO, ou encore le FC Lorient, l’AS Monaco FC, le Montpellier Hérault Sport Club et le Clermont Foot 63. L’objectif est clair, à savoir promouvoir le service Free Ligue 1 Uber Eats auprès des supporters mais aussi produire produire des contenus inédits sur l’actualité des clubs partenaires.