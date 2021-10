Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free se pose en challenger dans le mobile, la TV pixelise de moins en moins

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

25 octobre 2004 : Canal+ et CanalSat débarquent sur la Freebox

L’histoire d’amour entre la filiale de Vivendi et Free remonte à bien longtemps. 17 ans auparavant, le 25 octobre 2004, Free annonçait l’arrivée de la version numérique de la chaîne cryptée sur la box de l’opérateur, accompagnée du bouquet CanalSat. Pour rappel, il s’agit de l’ancien nom des offres Canal, abandonné depuis 2015 lors de la fusion du bouquet avec les chaînes du groupe. A l’époque, l’offre se nommait même “CanalsatADSL”, un poil longuet.

27 octobre 2016 : MyCanal inclus pour les abonnés Freebox Révolution

Annoncée en septembre de la même année, une nouvelle plateforme était accessible pour les abonnés Freebox Révolution. Elle est désormais bien connue des Freenautes, il s’agit de MyCanal, qui permet d’accéder aux chaînes TV, mais aussi aux replay, directement depuis son mobile, sa tablette ou son ordinateur. Lors du lancement sur la Freebox Révolution le 27 octobre 2016 , le service permettait l’accès à plus de 100 chaînes en direct, et 8000 contenus à la demande. Le tout inclus dans l’offre fixe de Free, et c’est toujours le cas, y compris sur la Freebox Delta.

28 octobre 2009 : Free candidate pour se lancer sur le mobile

Quelque chose se prépare dans le marché des télécoms… Un nouveau challenger enfile ses gants, prêt à boxer la concurrence… C’est bien Free, qui 3 ans avant son lancement sur le mobile, annonçait officiellement, le 28 octobre 2009, avoir candidaté pour la quatrième licence de télécommunications mobiles 3G. Une candidature qui portera évidemment ses fruits, avec un lancement retentissant et un bouleversement du marché en France.

29 octobre 2019 : Amazon Prime débarque gratuitement pour les abonnés Freebox Delta

Un abonnement avec tout inclus, ou presque qui s’ajoute à une offre déjà bien remplie ! Voilà déjà deux ans que l’opérateur de Xavier Niel annonçait, le 29 octobre 2019, l’intégration d’Amazon Prime à son offre Premium. Et attention, pas seulement Prime Video ! Tout l’abonnement y est, avec la livraison ultra-rapide, le service musical, la plateforme de jeux et bien d’autres services… C’était également l’occasion pour le player Devialet d’intégrer l’application du service de SVOD d’Amazon dans son interface.

30 octobre 2008 : La TNT HD débarque en France et sur la Freebox V5

Après des années de grains, de pixels et d’image en basse définition, c’est en cette fin d’octobre 2008 que la France a pu voir ses programmes en Haute définition ! Enfin, une partie de la France… Il fallait en effet réunir un certain nombre de conditions : posséder un téléviseur HD (ce qui n’était pas encore vraiment démocratisé à l’époque) qui était équipé d’un tuner TNT HD (au moment du lancement, seuls 750 000 de ces modèles étaient compatibles en France).

Mais les détenteurs de la Freebox V5 quant à eux pouvaient en profiter directement puisqu’elle était déjà préparée et équipée pour recevoir ce nouveau format de programmes. En sachant qu’il fallait à l’époque s’acheter un décodeur spécial coûtant environ 200€, c’était un plus très agréable pour la V5.