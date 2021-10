SFR dégaine une promo canon combinant fibre et mobile pendant 1 an

L’opérateur au carré rouge propose une nouvelle offre à prix cassé combinant abonnement fibre et forfait mobile. Le tarif alléchant n’est toutefois valable que pendant un temps limité.

Pendant 12 mois, il sera ainsi possible de bénéficier d’un abonnement SFR Box 7 et d’un forfait 4G 90 Go pour 21 euros par mois, grâce des tarifs remisés auxquels s’ajoute une remise spéciale de 10 euros. Au-delà de la première année, la facture mensuelle passera à 58 euros.

Soumis à un engagement de 12 mois, l’abonnement SFR Box 7 (16 euros au lieu de 38) annonce des débits fibre jusqu’à 500 Mbit/s en réception comme en émission. Il comprend également 160 chaînes et services TV et de la téléphonie illimitée vers les fixes en France. Le décodeur fourni est compatible Wi-Fi 5 (802.11ac).

Lui aussi associé à un engagement de 12 mois, le forfait mobile (15 euros au lieu de 30) comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Il prévoit aussi 90 Go de data mobile en 4G depuis ces mêmes zones.