WhatsApp : voici la liste des smartphones qui ne seront plus compatibles avec l’application le 1er novembre

Attention si vous utilisez un smartphone ayant plus de 5 ans, l’application de messagerie WhatsApp risque de ne plus le supporter à partir du premier novembre.

Des smartphones de plus en plus obsolètes. WhatsApp annonce clairement s’apprêter à arrêter de supporter certains modèles, tournant sous un système d’exploitation trop ancien. Ainsi, dès le premier novembre 2021, la messagerie instantanée deviendra bien moins sécurisée et ne sera plus mise à jour pour tous les appareils sous Android 4.0.4 et versions antérieures ou sous iOS 10 et moins.

Le géant américain conseille alors de passer à un appareil ou une version logicielle compatible, mais aussi si ce n’est pas possible, de sauvegarder l’historique de vos conversations. Voici la liste des appareils pouvant être concernés par cette future mise à l’arrêt.

Alcatel : One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

Apple : iPhone SE 2016, 6s et 6s Plus

Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo

Source : via RTL