Freebox OS : une fonction tant attendue est désormais en bêta-test

Certains abonnés Freebox peuvent expérimenter la sauvegarde des paramètres de Freebox OS par le biais d’un bêta-test.

Les développeurs Freebox l’avaient promise pour le 26 octobre et la voici qui pointe comme prévu le bout de son nez. “Un bêta test est ouvert pour accéder au firmware avec la fonctionnalité de sauvegarde des paramètres de Freebox OS”, annoncent-ils en effet ce mardi. Pour ceux souhaitant participer et tester la fonction en avant-première, il leur faut s’inscrire à la tâche FS#4324 sur le bugtraker Freebox. Le bêta-test est limité aux 30 premiers inscrits.

Grâce à la sauvegarde des paramètres de Freebox OS, l’interface de gestion des Freebox, il deviendra ainsi possible de récupérer un paramétrage personnalisé d’une ancienne Freebox pour les retrouver sur une nouvelle. Cette récupération des réglages peut notamment avoir un intérêt pour retrouver un paramétrage particulier de son réseau Wi-Fi dans le cadre d’un remplacement de box ou d’un changement de contrat. On peut notamment entrevoir la possibilité de conserver le canal Wi-Fi optimal pour l’habitation au lieu du canal Wi-Fi par défaut. Ou encore retrouver le nom de réseau Wi-Fi et le mot de passe associé.