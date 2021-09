Free va ajouter une fonction à Freebox OS pour faciliter la vie aux abonnés Freebox

L’interface Freebox OS va se doter d’une nouvelle fonctionnalité dans les prochaines semaines. Celle-ci viendra simplifier la vie aux abonnés Freebox changeant de matériel ou de contrat.

BusySpider a pu obtenir l’information auprès de Maxime Bizon, développeur Free, à l’occasion de la convention des communautés Free. Il sera bientôt possible de récupérer un paramétrage personnalisé d’une ancienne Freebox pour les retrouver sur une nouvelle. À notre confrère, il a été indiqué la date du 26 octobre pour la mise en place effective.

Cette récupération des réglages, rendue possible grâce à la sauvegarde des paramètres de Freebox OS, l’interface de gestion des Freebox, peut notamment avoir un intérêt pour retrouver un paramétrage particulier de son réseau Wi-Fi dans le cadre d’un remplacement de box ou changement de contrat. On peut notamment entrevoir la possibilité de conserver le canal Wi-Fi optimal pour l’habitation au lieu du canal Wi-Fi par défaut. Ou encore retrouver le nom de réseau Wi-Fi et le mot de passe associé.

Source : BusySpider