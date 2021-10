Freebox Pop et mini 4K : découvrez TV5MondePlus, un service VOD gratuit mettant en avant les créations francophones

Avec TV5MondePlus, les abonnés Freebox Pop et mini 4K ont accès gratuitement à de nombreuses créations francophones. Petit tour du propriétaire.

Lancée en septembre 2020, TV5MondePlus est une plate-forme de vidéo à la demande gratuite mettant à l’honneur la francophonie et ses créations. Promettant le “meilleur de la production québécoise, suisse, française et belge”, le service se veut un ambassadeur de la francophonie à l’international. Il propose plusieurs milliers d’heures de contenus incluant des films, des séries, des reportages, des contenus jeunesse et même des podcasts. Univers Freebox vous propose aujourd’hui d’en découvrir l’interface et les fonctionnalités. TV5MondePlus est en effet disponible sur Freebox Pop et mini 4K, par l’intermédiaire d’une application à récupérer sur le Play Store.

Installer l’application sur le player Freebox

Pour commencer, il va falloir aller sur le Play Store pour récupérer l’application TV5MondePlus. La dernière mise à jour, estampillée 1.2.1, remonte d’ailleurs au 27 septembre 2021.

L’interface de TV5MondePlus

L’interface est organisée verticalement. En premier, on trouve un carrousel mettant en avant quelques programmes. Vient ensuite un bandeau avec les différentes catégories de programmes (cinéma, séries et films TV, découverte, environnement, culture et arts de vivre, etc.).

Suivent après les bandeaux de recommandations tels que “À ne pas manquer”, “Top 10”, “Classiques du cinéma” et “Plus que quelques jours pour en profiter”. L’éditorialisation est présente.

Avant de rechercher des contenus, partons d’abord à la recherche du moteur de recherche

Mais, au fait, où se trouve donc le moteur de recherche ? Eh bien, il faudra aller tout en bas de la page d’accueil pour le trouver, aux côtés des préférences et du module de connexion. Oui, il est un peu planqué quand même.

Si l’on peut comprendre la volonté de faire découvrir à l’aide des bandeaux de recommandations, l’emplacement de ce module de recherche oblige à chaque fois à parcourir toute la page. Cet emplacement n’a rien d’intuitif.

Une fois trouvé, il vous proposera la saisie au clavier virtuel, mais également la recherche vocale. De quoi vous épargner quelques saisies laborieuses.

Une page descriptive claire et un lecteur vidéo qui va à l’essentiel

La page descriptive affiche le titre, la durée et le synopsis. En dessous se trouvent les boutons de lecture, de mise en favoris et de résumé des acteurs (selon les contenus, un bouton “Plus sur le partenaire” peut apparaître). Il y a enfin un bandeau de contenus.

Le lecteur vidéo va à l’essentiel. On a une barre de progression avec une navigation à l’aide des flèches de la télécommande et une mise en lecture/pause avec le bouton d’action de la télécommande (au centre de la croix multidirectionnelle).

Pour les contenus proposant des sous-titres, il suffira d’appuyer sur le flèche du bas pour afficher les langues disponibles dans un petit encart sur la droite de l’écran.

Avec ou sans connexion

L’application peut fonctionner avec ou sans compte. Pour la connexion, il faudra se rendre tout en bas de la page d’accueil et cliquer sur “Se connecter”. L’application vous donnera alors un code.

Pour utiliser ce sésame, il faudra ensuite se rendre sur la page https://www.tv5mondeplus.com/activation depuis le navigateur Web, se connecter (avec votre compte, Facebook, Google ou Twitter) et entrer le code indiqué sur le téléviseur. Vous voilà connectés.

Côté téléviseur, deux nouvelles sections auront fait leur apparition : “Les contenus que j’aime” et “Mes derniers contenus”. Vous l’aurez d’ailleurs peut-être remarqué si vous avez essayé d’ajouter un contenu en favoris avant de vous connecter : un message d’erreur s’affiche et vous invite à vous connecter.

Comme l’indiquent les noms des nouvelles sections, vous retrouverez ce que vous avez regardé ou commencé à regarder et vos contenus mis en favoris (depuis la page descriptive avec l’option “Ajouter aux favoris”. L’utilisation avec un compte n’est donc pas sans intérêt, si vous adhérez au service et comptez devenir un utilisateur régulier.

VERDICT

Accessible gratuitement, utilisable avec ou sans compte, fluide, assez variée au niveau des contenus et intégrant l’essentiel des fonctions attendues sur ce type ce service, la plate-forme TV5MondePlus ne manque pas d’atouts pour trouver son public. Finalement, il n’y a que ce module de recherche qui nous a fait tiquer. Son emplacement n’a rien d’intuitif. Nous n’avons pas eu de publicité durant notre test. Or, on se souvient que Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, indiquait “la possibilité d’accueillir de la publicité”. Reste donc à espérer que la plate-forme ne prenne pas le mauvais exemple de YouTube et ternir l’expérience utilisateur avec un mauvais dosage publicitaire.