Avec quels smartphones les abonnés Free Mobile obtiennent-ils les meilleurs débits ?

Pour espérer obtenir des débits très rapides avec un smartphone Android sur le réseau de Free Mobile, il faut plutôt se doter d’un Xiaomi, Samsung ou OnePlus.

Au fil du déploiement de la 5G, les débits progressent. Aujourd’hui les abonnés Free Mobile peuvent dépasser les 400 Mb/s dans près de 50 villes. Mais certains clients figés devant une antenne atteignent de plus en plus régulièrement des débits moyens supérieurs. En atteste un nouveau record, ce 25 octobre dans le 8e arrondissement de Paris, où un freenaute a été flashé à plus d’1 Gbit/s. Selon notre partenaire RNC Mobile, les 40 débits les plus rapides enregistrés sur son application dépassent les 500 Mbits/s grâce notamment à l’agrégation des fréquences 4G et 5G. . Une question se pose alors, quels smartphones atteignent ces vitesses sur le réseau de Free Mobile ? Pour y répondre, la team d’RNC Mobile propose un Top 40 des meilleurs mobiles classés en fonction des débits les plus élevés enregistrés par les abonnés de l’opérateur.

Principal constat, les modèles de Xiaomi (Mi 11 10T, 10 5G, Poco F3) performent avec 6 références dans les 10 premiers du classement. Les OnePlus 8, 8T et 9 se démarquent aussi au même titre que Samsung et sa gamme Galaxy ( S21 ultra 5G, Note 20). De son côté, Asus s’empare désormais de la première place avec son « Smartphone for Snapdragon Insiders ». Les marques Oppo, Realme, Google (Pixel 4A) et Motorola figurent également dans le classement bien qu’elles soient nettement moins représentées. A noter qu’aucun iPhone ne figure dans le classement, l’application RNC Mobile fonctionne unique sur Android.