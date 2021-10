Clin d’oeil : non, le pack sécurité de la Freebox Delta ne coûte pas une fortune

À moins que les abonnés Freebox Delta ne soient très généreux et prêts à payer plusieurs fois le prix, voilà une annonce qui a peu de chances de trouver preneur.

Sur les sites de seconde main, il n’est pas rare d’avoir des prix en total décalage avec la réalité. On l’a notamment vu avec une alimentation Freebox à 999 euros, mais surtout vendue illégalement. On l’a également constaté avec une télécommande tactile du player Free Devialet à 250 euros. Soit le vendeur n’a jamais jeté un œil aux prix du marché, soit il tente sa chance en espérant plumer un pigeon.

Si le pack sécurité proposé aux abonnés Freebox Delta reste indiqué à 59 euros sur le site de Free, cela n’empêche ainsi pas de le dénicher à 300 euros dans une petite annonce. Même en passant par la boutique de l’espace abonné et en prenant les éléments un par un, on reste en dessous des 150 euros (14,99 euros la télécommande, 39,99 euros la caméra Wi-Fi, 19,99 euros le détecteur d’ouverture de porte et 29,99 euros le détecteur de mouvement). Il n’y a donc pas vraiment d’intérêt d’en faire l’acquisition par le biais de ce vendeur.

Une petite recherche avec la requête “Pack Sécurité Freebox” lui aurait peut-être donné une idée pour définir son prix… Elle devrait en tout cas éviter aux potentiels intéressés par ce pack de payer le prix fort.