Free Mobile : choc entre les deux smartphones les moins chers de la boutique

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Xiaomi Redmi 9A et Alcatel 1S 2021, qui sont les deux modèles les moins chers de la boutique. Le premier coûte 119 euros au comptant et le second 109 euros au comptant. On peut également les obtenir via l’offre Free Flex pour 2,99 euros par mois.

L’écran : ex æquo



Pas d’AMOLED, de Full HD+ ou de poinçon discret pour la caméra avant. Les deux smartphones jouent dans la même cour en matière d’écran, proposant une dalle IPS avec une diagonale d’environ 6,5 pouces, une définition HD+ et une encoche goutte d’eau.

Notre classement :

Alcatel 1S 2021 (6,52 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi 9A (6,53 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo

Le Xiaomi en a un peu plus sous le pied côté processeur. L’Alcatel a davantage de ressources côté mémoire vive. Dans les deux cas, il ne faudra pas s’attendre à des étincelles en matière de performances et surtout faire l’impasse sur la 5G. Les deux plates-formes MediaTek équipant ces smartphones se limitent en effet à la 4G pour la partie réseau mobile.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G25, mémoire vive 2 Go) Alcatel 1S 2021 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Helio P22 avec 3 Go de RAM)

La photo : Alcatel



Capteur photo 13 Mégapixels à l’arrière et capteur photo 5 Mégapixels à l’arrière pour les deux. Plus de capteurs pour l’Alcatel qui se dote de deux capteurs supplémentaires, mais uniquement des 2 Mégapixels pour le mode portrait et pour la macrophotographie. Bref, pas de quoi creuser l’écart dans les faits.

Notre classement :

Alcatel 1S 2021 (13/2/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9A (13 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9A embarque une batterie de plus grosse capacité pour une plus grosse autonomie. L’Alcatel 1S 2021 n’est pas trop mal loti et devrait assurer plus d’une journée sans forcer. Dans les deux cas, il faut se contenter d’une charge en 10 Watts et donc preuve de patience au moment de faire le plein.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts) Alcatel 1S 2021 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts)

VERDICT : Xiaomi